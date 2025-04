Op 31 maart 2025 is na een bouwperiode van 22 maanden de walstroominstallatie van Cruise Port Shore Power aan de Holland Amerikakade officieel in gebruik genomen. De officiële ingebruikstelling werd door Robert Simons, wethouder Haven & Economie en Boudewijn Siemons, CEO van Havenbedrijf Rotterdam verricht. Met de ingebruikname van de walstroominstallatie loopt Cruise Port Shore Power vooruit op de Europese regelgeving. Die schrijft voor dat in 2030 alle cruiseschepen in Europese havens gebruik dienen te maken van walstroom.

De walstroominstallatie is in opdracht van Cruise Port Shore Power gebouwd door het Deense PowerCon in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, STEDIN, IGUS en project partners J.P. van Eesteren, Heijmans, Royal HaskoningDHV en Xylem. De Rotterdamse installatie is innovatief en uniek in zijn soort. Naast de walstroominstallatie is er een kabelgoot in de kade van 230 meter lengte gemaakt met daarbij een nieuw soort aansluitvoertuig. De kabelgoot voorziet in een flexibel inzetbaar aansluitpunt over de gehele 230 meter. Een handige innovatieve oplossing omdat de plek van een walstroomaansluiting per schip verschilt.

Aansluiten van de walstroom

Het samengestelde flexibel inzetbare aansluitvoertuig is klein en daardoor handig in gebruik. Door gebruik van de kabelgoot is er geen obstructie en hinder van kabels op de kade. De koeling van de walstroominstallatie vindt, net als de koeling van de cruiseterminal plaats met water uit de Maas. Voor de installatie is een aparte netaansluiting met duurzame elektriciteit aangelegd over een lengte van 1,5 kilometer vanaf de Maashaven naar de Wilhelminakade.

De walstroominstallatie

Robert Simons, wethouder Haven en Economie: “Cruiseschepen zijn een waardevolle bron van inkomsten, en door ze aan de stekker te leggen, verbeteren we nu de luchtkwaliteit en verminderen we de geluidsoverlast. Dat is goed voor de leefbaarheid en onze economie. Ik ben trots op dit resultaat en wil iedereen bedanken die zich hiervoor heeft ingezet.”

Boudewijn Siemons, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Wij zijn trots en verheugd dat vandaag de walstroominstallatie in gebruik genomen is. Na een intensief bouwtraject zetten we vandaag een belangrijke nieuwe stap in het verduurzamen van de Rotterdamse haven en stad. Walstroom voor cruiseschepen is daar een cruciaal en noodzakelijk onderdeel van.”

In Rotterdam wordt hard gewerkt aan de verduurzaming van stad en haven. Met de walstroominstallatie voor cruiseschepen is een uniek duurzaamheidsproject op het scharniervlak van stad en haven verwezenlijkt. Innovatie, planning, samenwerking en veiligheid stonden centraal bij de verwezenlijking van het project. Het project werd uitgevoerd terwijl de cruise terminal operationeel was en er wekelijks cruiseschepen aan de kade werden ontvangen. Cruise Port Shore Power verwacht in het eerste jaar 75 procent van de cruiseschepen in Rotterdam aan de walstroominstallatie te kunnen aansluiten. Het gebruik van walstroom vermindert zowel de uitstoot van CO2, stik- als fijnstof. Bovendien neemt het nestgeluid van de cruiseschepen aanzienlijk af.

Foto: Boudewijn Siemons, CEO Port of Rotterdam Authority, Mai Elmar, Executive Director Cruise Port Rotterdam/Cruise Port Shore Power, Robert Simons, wethouder haven.