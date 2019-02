Grolsch realiseert waterbesparing van 0,1 hectoliter per afgevulde hectoliter verpakt bier

Grolsch zet de ambities op het gebied van duurzaamheid hoog in, zo wil de brouwer dat in 2025 compleet CO2 neutraal zijn dat en het waterverbruik in 2020 ruim een derde lager is dan in 2005. Eén van de meest ingrijpende, waterbesparende projecten van 2017 was het terugwinnen van spoelwater uit de waterbehandelings-installatie. Martin Bosscher, Brewing Utility Engineer: “Het leverde een behoorlijke bijdrage aan het recordjaar, er was nog nooit zo weinig water gebruikt als in 2017.

Een prestatie die mede mogelijk is gemaakt door een bijzondere filtermethode waarbij keramische membranen worden gebruikt om ons spoelwater te zuiveren en opnieuw te gebruiken. De installatie bestaat uit 4 membranen, die werken als hele fijne filters en op microniveau afvalstoffen en andere ongewenste deeltjes tegengehouden en water doorlaten.”

De 100% keramische membranen hebben verschillende voordelen op het gebied van duurzaamheid. Het energieverbruik van de installatie valt gemiddeld 5 keer lager uit dan bij de polymere variant. Martin: “Een ander groot voordeel is dat het spoelwater door het filteren herbruikbaar is, wat een waterbesparing van 0,1 hectoliter per afgevulde hectoliter verpakt bier oplevert. Een mooie bijkomstigheid is dat er minder koud spoelwater de water behandelingsinstallatie verlaat. Dit resulteert in minder afkoelen van de totale afvalwaterstroom richting onze afvalwaterzuivering. Hierdoor kan onze afvalwaterzuiveringsinstallatie beter functioneren en wordt er meer organische stof omgezet in biogas waardoor we meer duurzame energie opwekken.”