GROHE kiest voor ‘groene’ bedrijfskleding via Goodfuture

Begin dit jaar maakt GROHE, ‘s werelds marktleider in de sanitairbranche kennis met Goodfuture, leverancier van duurzame & circulaire bedrijfskleding. De ontmoeting leverde GROHE een comfortabel, herkenbaar en bovenal duurzaam bedrijfskledingpakket op. Goodfuture is een mooie afnemer rijker.

Goodfuture biedt het meest complete assortiment duurzaam geproduceerde bedrijfskleding van Nederland. Denk aan T-shirts, polo’s, softshells, werkbroeken, jassen en schoenen. “Bij het samenstellen van elk bedrijfskledingpakket is het duurzaamheidsaspect ons vertrekpunt. Dit vertaalt zich naar bedrijfskleding uit duurzame/circulaire grondstoffen, zoals biologisch katoen, recycled PET/polyester, recycled katoen, bamboe of Tencel”, vertelt Remco Dupuis, eigenaar van Goodfuture.

Goede kwaliteit

“Toen we hoorden over bedrijfskleding uit duurzame materialen waren we direct enthousiast”, vertelt Marcel Krijbolder, Leader IT and Facility bij GROHE. “Duurzaamheid is een van de vier fundamentele pijlers van GROHE. De keuze voor Goodfuture sluit hierop aan. Het is een betrouwbare leverancier, die garant staat voor circulaire werkkleding van een goede kwaliteit, die professioneel oogt en prettig draagt. Een mooie toevoeging is het circulaire beeldmerk op de kleding, die het duurzame karakter van GROHE onderstreept”, besluit Marcel.

Tweede leven

GROHE neemt niet alleen nieuwe bedrijfskleding bij Goodfuture af, zij retourneert ook afgedragen bedrijfskleding aan de leverancier. Remco: “Jaarlijks belandt alleen al in Nederland circa 200 miljoen kilo textiel in de verbrandingsoven en gaan grondstoffen geheel verloren. Wij vinden het belangrijk dat oude bedrijfskleding een tweede leven krijgt. Dit brengt belangrijke milieubesparingen met zich mee. We nemen daarom oude kleding van onze afnemers terug.” Een belangrijk deel van de opbrengst uit de retourgenomen bedrijfskleding doneert Goodfuture aan goede doelen Stichting Free a Girl en Muziekids.

Goede arbeidsomstandigheden

Last but not least zijn de arbeidsomstandigheden een belangrijke criteria waarop Goodfuture aan assortiment selecteer. Remco: “Goodfuture levert uitsluitend kledingmerken die garant staan voor goede arbeidsomstandigheden voor hun medewerkers. Ook dat is een onderdeel van fair workwear.”

“De kleding wordt ingezet in het Multifunctioneel Servicecenter op de hoofdvestiging van GROHE en bij het Customerserviceteam dat onze klanten bezoekt.

GROHE maakt onderdeel uit van de Japanse LIXIL Group en zij houden zich onder meer intensief bezig om de CO2-uitstoot van woningen, lifestyleoplossingen en activiteiten tegen 2050 tot nul te reduceren. Met haar inzet op het gebied van duurzaamheid draagt zij bij aan een goodfuture!” aldus Marcel Krijbolder.