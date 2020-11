Groente, fruit en maaltijdenspecialist Hessing Supervers gaat ‘fabriek van de toekomst’ bouwen in Greenport Venlo

Hessing Supervers is voornemens een nieuwe ‘fabriek van de toekomst’ te bouwen in het gebied Greenport Venlo in Noord-Limburg. Door het realiseren van deze nieuwe productielocatie zet Hessing een belangrijke strategische stap om de continuïteit en groei van Hessing te kunnen garanderen en voortzetten in 2021 en verder. De bouw van de fabriek start in het eerste kwartaal van 2021 en zal naar verwachting 2 jaar later operationeel zijn.

Uitbreiding door toenemende vraag naar vers gesneden groente, fruit en maaltijden

Hessing Supervers is een toonaangevende en innovatieve specialist in de markt van gesneden groenten, fruit en maaltijdoplossingen. Het snijden, wassen en verpakken van verse groenten en fruit vraagt om een hoogwaardig en efficiënt productieproces. Dat stelt hoge eisen aan de productielocaties. De nieuwe ‘fabriek van de toekomst’ biedt straks volop mogelijkheden om de capaciteit uit te breiden en de productieprocessen verder te automatiseren, mechaniseren en te robotiseren. Naast innovatie zullen duurzaamheid en circulariteit in het productieproces een belangrijke rol spelen.

Strategische locatie in het zuiden van het land

Hoewel het familiebedrijf sterke wortels heeft in Noord-Holland, is een nieuwe productielocatie in het zuiden van het land een logische keuze, aldus CEO Frank Hessing. “Een belangrijk deel van onze productieprocessen vindt nu plaats in Helmond, Belfeld en Schwalmtal. Een nieuwe fabriek in de omgeving van Venlo biedt mogelijkheden om deze activiteiten daar te centraliseren en optimaliseren. Dat brengt aanzienlijke synergievoordelen met zich mee.” De productielocatie in Zwaagdijk-Oost inclusief ondersteunende kantoorfuncties blijft in de regio behouden.

Hessing is content met de keuze voor het gebied Greenport Venlo. Frank Hessing: “Noord-Limburg staat bekend als Agrifood regio, wij passen daar goed.” Ook Hubert Mackus, gedeputeerde van de Provincie Limburg en onder andere verantwoordelijk voor landbouw, is te spreken over de komst van Hessing: “Hessing past naadloos in de regio Venlo en bij de ambities en ontwikkelingen van de Regio Deal Noord-Limburg. Hun positie binnen dit ecosysteem zorgt voor een nóg sterkere Limburgse agrofoodketen. Ook is het bedrijf een welkome partner om samen met MKB, kennisinstellingen en overheden te werken aan maatschappelijke opgaven, bijvoorbeeld binnen het thema future farming. De komst van Hessing is goed voor de Limburgse werkgelegenheid en een stimulans voor andere bedrijven om zich ook in Limburg te vestigen.”