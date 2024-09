Om de positie als totaalleverancier van bedrijfs- en werkkleding verder te versterken, hebben Groenendijk Bedrijfskleding en Lyreco Intersafe vandaag het voornemen tot overname bekendgemaakt. De overname door Lyreco is ter beoordeling ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt. Bij positieve beoordeling wordt 100% van de aandelen overgedragen aan Lyreco en worden zij per 1 januari 2025 de nieuwe eigenaar.

Groenendijk Bedrijfskleding heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van werk- en bedrijfskleding. In 1997 begonnen Marien en Nanda Groenendijk met de verkoop van werkschoenen in de regio. In de jaren die volgden, is het bedrijf uitgegroeid tot één van de marktleiders in de Benelux met een omzet van ruim 55 miljoen euro in 2023.

Ook staat het Woerdense bedrijf bekend als aanjager van duurzaamheid. Eerder dit jaar lanceerde Groenendijk als eerste in de bedrijfskledingbranche het digitaal productpaspoort waarmee gebruikers inzicht krijgen in de herkomst, samenstelling en recyclemogelijkheden van een kledingstuk. Daarmee loopt zij vooruit op Europese en nationale wetgeving. Vanaf 2027 moet een ieder die kleding, schoenen of ander textiel op de Europese markt brengt de producten voorzien van zo’n paspoort.

Het familiebedrijf is in handen van oprichters Marien en Nanda Groenendijk. In 2020 werd Jaap Groeneweg als algemeen directeur benoemd en toegevoegd aan het directieteam. Op de achtergrond bleef Marien Groenendijk nauw betrokken bij de duurzame ontwikkelingen en ambities van het bedrijf. Omdat de familie geen voorstander van erfopvolging is, besloten zij de aandelen te verkopen en volgden er gesprekken met diverse partijen.

Lyreco is Europees marktleider en distributeur van werkplekproducten -en oplossingen, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Het segment groeit hard en vanuit de markt is er veel vraag naar onder andere veiligheidsschoenen en werkkleding. Lyreco biedt deze producten al aan, maar met de overname van Groenendijk kunnen zij hun portfolio verbreden en de groei in Europa versnellen.

Marien Groenendijk, oprichter en eigenaar Groenendijk Bedrijfskleding: “Lyreco en Groenendijk zijn beide familiebedrijven en delen dezelfde kernwaarden. Ik ben trots op wat we de afgelopen 27 jaar met Groenendijk hebben bereikt. Ik ben ervan overtuigd dat we met Lyreco onze stevige groeiambities waar kunnen maken en er voor kunnen zorgen dat iedereen kan blijven rekenen op de beste kleding, de beste service en de beste levering.”

“De voorgenomen overname betekent voor ons dat we een flinke stap voorwaarts in onze ambitie kunnen maken. Groenendijk Bedrijfskleding heeft jarenlange kennis en ervaring, is koploper in de branche en biedt ons de mogelijkheid om ons productportfolio internationaal nog verder uit te breiden.”, aldus Joris Wels, CEO Lyreco Intersafe.

Over Groenendijk Bedrijfskleding

Groenendijk Bedrijfskleding is sinds 1997 totaalleverancier van representatieve bedrijfskleding, werkkleding – en schoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen in de gehele Benelux. Centraal vanuit Woerden verzorgen wij alles rondom bedrijfskleding. Van het ontwerp tot de productie. En van een persoonlijke webshop tot voorraadbeheer en het logistieke traject. Onze collega’s zetten zich elke dag in om ervoor te zorgen dat ruim 450.000 werknemers van onder andere de Politie, Brandweer, Defensie, Schiphol Security, maar ook Specsavers, Bidfood en Donker Groep trots voor de spiegel staan en gewoon lekker kunnen werken in onze duurzame, comfortabele en veilige bedrijfskleding.