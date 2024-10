Albron B.V. is voornemens om Hutten B.V., branchegenoot in bedrijfs-, zorg- en partycatering, over te nemen van eigenaar Bob Hutten.

Bob Hutten: “Ik was op zoek naar een betekenisvolle organisatie die het unieke gedachtegoed van Hutten kan voortzetten. Mijn dochters hebben aangegeven het bedrijf niet te willen overnemen. Albron en Hutten hebben een vergelijkbare bedrijfscultuur en idealen. Daar hebben we elkaar in gevonden. Bovendien is het een plek waar onze samenwerkers zich zeker thuis zullen voelen.” De voorgenomen overname is voor Albron onderdeel van een bredere ambitie om verder te groeien en daarmee nog meer sociale en duurzame impact te maken.

Jan Willem Hilbron, Algemeen Directeur Albron: “Albron en Hutten hebben beide het hart op de goede plek. Ons vertrekpunt is hetzelfde: bij alles wat we doen, willen we dat iedereen er beter van wordt. We verwelkomen de collega’s van Hutten van harte. Want ik ben ervan overtuigd dat we samen nog meer impact kunnen maken.”

Samen meer impact maken

Bij Albron en Hutten is er vanuit historie een diepgewortelde drive aanwezig om sociaal-maatschappelijke impact te maken. Albron is de oudste steward-owned organisatie van Nederland, opgericht in 1899. Dat betekent dat ze missiegedreven is, met focus op duurzame groei en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hutten is al 95 jaar van betekenis en levert een bijdrage aan het geluk van mens en maatschappij. Hutten neemt houding op belangrijke thema’s als duurzaamheid, gezondheid en sociale gelijkheid. Door de bundeling van jarenlange ervaring én krachten kan er samen nog meer maatschappelijke impact gemaakt worden. Denk hierbij aan de Sign Lanquage Coffee Bar, De Verspillingsfabriek en LunchMaatjes. Op de lange termijn wordt eveneens continuïteit en ontwikkeling geborgd voor de medewerkers van Albron en Hutten.

Het karakter van beide organisaties is verschillend en vult elkaar goed aan. Albron is organisatorisch sterk, werkt slim en is goed in exploitatie van concepten en merken in de horeca- en leisurebranche. Hutten staat bekend om haar unieke, culinaire, kwalitatieve en creatieve invulling van catering. Zo beschikt Hutten over een eigen ambachtelijke keuken waar zij zoveel mogelijk zelf produceert.

Door de samenvoeging van Albron en Hutten zal er een nieuwe organisatie ontstaan, waar het beste van twee werelden samenkomt. Zo zullen de sterke merken van Hutten behouden blijven, zoals Hutten food & design en House of Inclusion.

Meer gasten bereiken

Albron heeft als missie om 250.000 gasten te laten genieten van lekker, gezond, duurzaam en betaalbaar eten en drinken. Want hoe meer gasten ze bereikt, hoe groter haar maatschappelijke waarde. In een zeer competitieve markt, is deze voorgenomen overname voor Albron een logische stap om marktaandeel te vergroten en haar positie te verstevigen.

Door de dienstverlening van Albron en Hutten samen te voegen, kan er een breder deel van de foodservicemarkt bediend worden. Daarnaast wordt het onderscheidend vermogen vergroot door toegang tot het duurzame netwerk van eigen boeren en telers van Hutten en het in huis halen van productiecapaciteit van het Hutten Culinair Centrum. Daarmee wordt direct een stap gezet in kwaliteit, culinaire innovatie en creativiteit.

Stap voor stap

De eerste stap nu is het indienen van de voorgenomen overname aan de Autoriteit Consument en Markt. Daarna start een zorgvuldig traject van verdieping, onderzoeken en gesprekken en wordt er met beide bedrijven gewerkt aan een gefaseerd toekomstplan. Het moment van overdracht is naar verwachting eind november. Mark Hartmans, huidig Commercieel Directeur van Albron, zal bij aanvang de dagelijkse leiding van Hutten op zich nemen. Bob Hutten blijft in de toekomst betrokken als adviseur en ambassadeur.

Op de foto: Bob Hutten en Jan Willem Hilbron