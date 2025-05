De geplande waterstofinfrastructuur is zonder extra investeringen niet robuust genoeg om de toekomstige energievraag betrouwbaar te dekken. Dat is één van de conclusies van een onderzoek dat TNO, Arcadis en partners uitvoerden naar de leveringszekerheid en robuustheid van het toekomstig waterstof netwerk. In het rapport “HY3+: Naar een gebalanceerde en grensoverschrijdende waterstofinfrastructuur in Noordwest-Europa” worden naast de analyse ook een aantal aanbevelingen gedaan om de waterstofketen te versterken. Minister Hermans van Klimaat en Groene Groei nam het rapport vandaag in ontvangst op de World Hydrogen Summit in Rotterdam.

Analyse met uniek model

Met een gedetailleerd model van het waterstofnetwerk (waterstofproductie, -opslag, -import en -verbruik op uurbasis), van België, Nederland en Duitsland werd een analyse gemaakt, omdat hier geografisch het grootste industriële cluster van Europa gevestigd is. De analyse laat zien dat de geplande infrastructuur zonder extra investeringen in (ondergrondse) opslag en oost-westverbindingen niet robuust genoeg is om de energievraag betrouwbaar te dekken. Vooral in periodes van hoge productie of juist van schaarste ontstaat een disbalans.

“Onze analyses laten zien dat het netwerk op papier sluitend lijkt, maar dat de leveringszekerheid in de praktijk kwetsbaar is door seizoensinvloeden, opslagtekorten en vertragingen in aanleg,” aldus Lennert Buijs, projectleider HY3+ en expert energiesysteemanalyse bij TNO. “Zonder aanvullende flexibiliteit – bijvoorbeeld via ammoniakkrakers of tankopslag in havens – zullen er momenten zijn waarin de onbalans tussen vraag en aanbod niet door de huidig geplande opslag gecompenseerd kan worden; een risico voor industriële gebruikers om over te stappen.”

Aanbevelingen voor versterking waterstofketen

Op basis van de analyses doen TNO, Arcadis en de samenwerkende partijen de volgende aanbevelingen:

Verbind productie, opslag en industriële vraag tijdig en fysiek met elkaar, vooral via oost-westverbindingen;

Versnel de ontwikkeling van ondergrondse waterstofopslag, met name in de buurt van importlocaties en grote industriële clusters;

Zorg voor extra flexibiliteit in havens, onder meer via lokale opslag en conversie van waterstofdragers zoals ammoniak;

Stem regelgeving, codes en tarieven grensoverschrijdend af, zodat het netwerk als één systeem functioneert;

Verken alternatieven voor flexibiliteit, zoals tijdelijke boven- en ondergrondse opslag of flexibele conversiecapaciteit.

“De sleutel tot een succesvolle waterstofeconomie ligt in samenwerking, systeemefficiëntie en het delen van infrastructuur,” aldus Florian van Keulen, programmamanager energietransitie voor de industrie bij Arcadis. “HY3+ levert daar een onmisbare onderbouwing voor.”

Over HY3+

HY3+ is een gezamenlijk project geleid door TNO en Arcadis, uitgevoerd in samenwerking met industriële partners: BP, ExxonMobil, Gasunie, Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, North Sea Port, Port of Rotterdam, Shell, Uniper en Vopak. De studie is mede mogelijk gemaakt door de Topsector Energie en TKI Nieuw Gas, alsmede Provincie Zuid-Holland en Ministerie van Klimaat en Groene Groei. Het rapport is openbaar beschikbaar en draagt bij aan de beleidsvorming en planning van de toekomstige waterstofinfrastructuur in Noordwest-Europa. TNO levert wetenschappelijke inzichten door geavanceerde modellering van het waterstofnetwerk in Noordwest-Europa. Arcadis draagt bij met zijn business development en expertise over technisch ontwerpen, planologie, en wet- & regelgeving rondom waterstofinfrastructuur.