De energietransitie draait niet alleen om duurzaamheid; het is ook een essentiële motor voor economische groei, internationale concurrentiekracht en strategische autonomie. Zowel Nederland als India staan voor de uitdaging om hun energiesystemen toekomstbestendig te maken in een wereld waarin naast duurzaamheid ook energiezekerheid, flexibiliteit en betaalbaarheid steeds belangrijker worden.

Achtergrond en reden

De reden voor deze samenwerking is dat groene waterstof een strategische rol kan spelen in het versterken van de economische positie van beide landen, het creëren van nieuwe marktkansen en het vergroten van de veerkracht van industrie en samenleving tegen mondiale schokken.

TNO en RVO onderzochten in hun meest recente rapport, “Strategische Richtingen voor Nederlands-Indiase Gezamenlijke Initiatieven op het gebied van Groene Waterstoftechnologieën”, hoe beide landen elkaar kunnen versterken op het gebied van groene waterstof.

Het rapport richt zich op beleid, technologie, marktontwikkeling, gezamenlijke innovatie en het overwinnen van barrières zoals certificering, infrastructuur en kosten. Het rapport werd gelanceerd tijdens de India Energy Week 2026 in Goa door Dr. Michiel Heijdra, Viceminister voor Klimaat en Groene Groei.

Samenwerking

Nederland brengt diepgaande expertise mee op het gebied van innovatie, systeemintegratie en waterstoftechnologieën, ondersteund door een sterke nationale strategie en infrastructuur. Daarnaast verwerkt Nederland momenteel 13 procent van het totale Europese energiegebruik via de Haven van Rotterdam.

India biedt op zijn beurt enorme schaal, snel groeiende capaciteit voor hernieuwbare energie en een sterk beleidsmatig commitment via de National Green Hydrogen Mission. Door deze complementaire sterke punten te combineren, kan een stevige basis voor langdurige samenwerking worden gelegd.

Het gedeelde doel is om het potentieel van groene waterstof om te zetten in concrete acties en projecten, waardoor beide landen niet alleen hun energietransitie kunnen versnellen, maar ook hun economische veerkracht en internationale positie kunnen versterken.

Kansen en aanbevelingen

Het strategische partnerschap tussen Nederland en India biedt een kans om de mondiale energietransitie te versnellen door de Nederlandse technologische voorsprong, de Europese marktvraag en bereidheid om te investeren te combineren met India’s schaal en ambitie.

Het rapport identificeert concrete kansen en aanbevelingen binnen vijf belangrijke domeinen: beleid en missie, financiën en investeringen, infrastructuur en toeleveringsketen, R&D en innovatie, en elektrolyserproductie. De geïdentificeerde kansen zijn:

afstemming van beleid en regelgeving om overheidsambities te realiseren;

het omzetten van India’s groene waterstofdoelen in financierbare projecten die een definitieve investeringsbeslissing bereiken;

het ontwikkelen van een speciale India–Nederland groene waterstofcorridor om Europese vraag te bedienen;

versnelling van innovatie en opschaling van technologie via gezamenlijke R&D en centra voor excellentie;

het opbouwen van robuuste toeleveringsketens voor grootschalige elektrolyserproductie.

“Nederland en India staan op een kantelpunt in de mondiale energietransitie. Beide landen hebben ambitieuze klimaat- en ontwikkelingsdoelen gesteld en erkennen dat schone waterstof een centrale rol zal spelen in het verminderen van CO₂-uitstoot, het versterken van energiezekerheid en het stimuleren van duurzame economische groei. In deze context is samenwerking niet alleen wenselijk, het is essentieel.” – Jan Reint Smit, Innovatie‑raadgever, Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in India

Uitdagingen

De mondiale ontwikkeling van waterstof kent ook uitdagingen, zoals verschillen in certificering en regelgeving, het opschalen van productie en infrastructuur, kostenreductie en lokale sourcing, en verantwoord beheer van water en grondstoffen. Door deze uitdagingen samen aan te pakken kunnen Nederland en India hun positie als leiders in de energietransitie verder versterken.

Toekomstperspectief

Om deze samenwerking tastbaar te maken, is het belangrijk te focussen op concrete, structurele samenwerking op de lange termijn. Toekomstige inspanningen moeten zich richten op gezamenlijke pilots, standaardharmonisatie en de ontwikkeling van financierbare projecten. Kennisuitwisseling en gezamenlijke innovatie zijn essentieel om deze ambities te realiseren en internationale impact te creëren.

“India en Nederland kunnen de mondiale energietransitie versnellen door hun complementaire sterktes te combineren en grensoverschrijdende samenwerking in innovatie, systeemintegratie en schaalgrootte.” zegt Rajesh Mehta, Senior adviseur bij TNO

India Energy Week 2026

India Energy Week 2026 vindt plaats van 27–30 januari in Goa, een van Azië’s belangrijkste energie-evenementen, waar wereldleiders, vernieuwers en beleidsmakers samenkomen om de energietransitie te versnellen.

De Nederlandse missie naar de India Energy Week wordt geleid door Viceminister Dr. Michiel Heijdra, vergezeld door Han Feenstra, coördinator van het Hydrogen International Program van het ministerie van Klimaat en Groene Groei. TNO maakt ook deel uit van de Nederlandse delegatie, samen met 21 Nederlandse bedrijven.