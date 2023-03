Duurzaam energiebedrijf Groendus maakt vandaag de overname van Powerd bekend. Powerd biedt intelligente laadoplossingen voor elektrische auto’s. Met een geavanceerd softwareplatform en slimme laadpalen geeft zij klanten grip op duurzame mobiliteit. Dit sluit naadloos aan bij het portfolio van Groendus en draagt bij aan de missie om schone en betaalbare energie voor iedereen bereikbaar te maken. Met de overname verstevigt Groendus haar positie als aanbieder van integrale duurzame energie-oplossingen, waarbij elektrisch laden een belangrijke pijler van de totaaloplossing is.

Optimaal gebruik van groene stroom

Elektrisch rijden is essentieel voor de verduurzaming van onze mobiliteit. Met slimme laadoplossingen kunnen bedrijven de uitstoot van hun elektrische wagenpark nog verder verlagen. Powerd maakt dit mogelijk met een unieke online én white label oplossing voor zakelijke klanten. Bovendien ontwikkelen zij slimme technologie waarmee op de beste momenten kan worden geladen. Dat helpt om groene energie beter te benutten, de balans op het elektriciteitsnet te bewaren en is bovendien voordeliger. Een belangrijke stap richting het energiesysteem van de toekomst.

Met de aankoop van Powerd verstevigt Groendus haar totaaloplossing voor duurzame energie.

René Raaijmakers – CEO Groendus: “Wij werken aan een toekomst waarin iedereen optimaal gebruik maakt van duurzaam opgewekte energie. We helpen onze klanten daarom met energie besparen, zelf opwekken, slim verbruiken en duurzaam in- en verkopen. Naast alle hardware die wij bieden, speelt digitalisering hierin een cruciale rol. Het krachtige platform en de kennis van Powerd over e-mobility dragen sterk bij aan het slim timen van energieconsumptie in de bedrijfsvoering van klanten. Dit is een belangrijke schakel in bijvoorbeeld het efficiënt gebruiken van zelf opgewekte zonnestroom. We zijn dan ook heel enthousiast over deze toevoeging aan onze dienstverlening en heten onze nieuwe klanten en collega’s van harte welkom bij Groendus!”

Toekomstbestendige energie-oplossingen

Powerd levert haar diensten – van laadpaalinstallatie en beheer tot slim laden – zowel aan bedrijven als via bedrijven aan berijders van elektrische auto’s thuis. Ook daarmee vormt het een mooie aanvulling op het portfolio van Groendus, dat zich tot nu toe voornamelijk richtte op zakelijke locaties in Nederland.

Powerd is in 2020 opgericht. Aan de wieg van het bedrijf stond onder andere LeasePlan Nederland, dat nog altijd tevreden klant van Powerd is.

Pieter Willems – Managing Director en co-founder van Powerd: “Powerd heeft een nieuwe standaard gezet voor zakelijke mobiliteit. Wij zetten de elektrische auto in als bouwsteen voor de transitie naar hernieuwbare energie. We zijn trots op wat we hebben neergezet: een uitgebreid technologieplatform voor slim elektrisch laden en een goed gewaardeerde dienstverlening. Onze klanten kunnen erop rekenen dat we die kwaliteit onder de vlag van Groendus blijven waarborgen. Maar onze duurzame ambities reiken verder. In Groendus hebben we een robuuste partij gevonden die aansluit bij ons doel om klanten het complete ecosysteem aan te bieden: van opwek en inkoop tot opslag en gebruik van duurzame energie. Dat gaat onze gezamenlijke slagkracht zeker vergroten!”