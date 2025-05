Het bestuur van Shell ging vandaag tijdens de AVA onvoldoende in op vragen van aandeelhouders over de verwachte afname van de vraag naar olie en gas. Ondanks vragen van Follow This en andere aandeelhouders over de houdbaarheid van het dividend en het risico op gestrande activa (stranded assets) na peak oil in 2029, gaf het bestuur geen helderheid. Bovendien kreeg een aandeelhoudersresolutie, die opriep tot openheid over de groeistrategie voor gas, 21% van de stemmen.

Mark van Baal van Follow This reageert: “De aandeelhoudersvergadering van vandaag laat zien dat steeds meer aandeelhouders niet accepteren dat het bestuur de toekomst van het bedrijf op het spel zet door halsstarrig vast te houden aan een bedrijfsmodel dat ruim een eeuw oud is, maar binnen vijf jaar ontwricht dreigt te worden door schone energie.”

Gestrande activa

Tarek Bouhouch van Follow This herinnerde het bestuur eraan dat in alle scenario’s van het International Energy Agency (IEA) de vraag naar olie en gas na 2029 zal afnemen. Hij zette vraagtekens bij de logica van het ontwikkelen van nieuwe olie- en gasprojecten in een krimpende markt. Dit leidt namelijk tot ‘stranded assets’, zei hij, verwijzend naar een onderzoek van CarbonTracker.

Bestuursvoorzitter Andrew MacKenzie deed de IEA-scenario’s af als “een van de vele wereldbeelden” en verwees naar Shells eigen scenario’s. Bouhouch reageerde: “Ik voel de verantwoordelijkheid om mede-aandeelhouders te waarschuwen: ons bestuur zet onze beleggingen op het spel door in te zetten op een krimpende markt. Meneer Sawan en meneer MacKenzie, gaat u door met business-as-usual omdat u denkt dat de gevolgen pas zullen komen nadat uw termijnen zijn afgelopen?”

Onzekere dividenden

Rosa High van Follow This vroeg Shell CEO Wael Sawan of het bedrijf zijn dividenduitkeringen kan handhaven als de olieprijs onder de $40 per vat zakt – een realistisch scenario na 2029, wanneer de vraag naar olie en gas volgens het IEA zal afnemen. Tijdens de Covid-pandemie gebeurde hetzelfde en verlaagde Shell zijn dividend met twee derde.

Het bestuur verwierp de IEA-scenario’s opnieuw en gaf geen antwoord op de vraag.

Rosa High vertelde journalisten: “Het uitblijven van een antwoord laat zien dat het bestuur geen dividenduitkeringen kan garanderen in een dalende olie- en gasmarkt. Dit is zorgwekkend voor aandeelhouders. De enige manier om de grote afhankelijkheid van schommelende olieprijzen te verminderen is diversificatie in nieuwe technologieën en nieuwe bedrijfsmodellen in schone energie. Wij als aandeelhouders steunen Shell om dat te doen.”

ACCR-resolutie

Een aandeelhoudersresolutie, ingediend door ACCR en institutionele beleggers, waarin wordt gevraagd om transparantie over de LNG-groeistrategie van Shell, haalde 21% van de stemmen. “De sterke steun van beleggers voor deze resolutie benadrukt de wijdverbreide bezorgdheid over de strategie van Shell, die haaks staat op alle scenario’s van het Internationaal Energie Agentschap (IEA),” reageert Mark van Baal.

Geen Follow This klimaatresoluties in 2025 omdat beleggers aarzelen

Voor het eerst sinds 2016 heeft Follow This geen klimaatresolutie ingediend. Het is een strategische pauze om meer investeerders aan boord te krijgen. Follow This, dat een stabiele 1 op 5 steun voor zijn resoluties heeft bereikt, blijft samenwerken met financiële instellingen als de beste remedie voor de klimaatcrisis.