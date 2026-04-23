BP-aandeelhouders hebben vandaag tijdens de AVA hun afkeur uitgesproken door twee bestuursresoluties te verwerpen. 52% stemde tegen resolutie 22 en 53% tegen resolutie 23; beide haalden de vereiste drempel van 75% niet. Nieuwe voorzitter Albert Manifold kreeg bij zijn eerste verkiezing een ongekend signaal van ongenoegen: 18% stemde tegen zijn benoeming. Het breekpunt was het besluit van BP om een aandeelhoudersresolutie van Follow This en 16 institutionele beleggers — die samen meer dan € 1 biljoen aan vermogen beheren — te blokkeren. De resolutie stelde een vraag die BP weigert te beantwoorden: hoe gaat BP waarde creëren voor aandeelhouders naarmate de olievraag daalt? BP weigerde de resolutie ter stemming te brengen. Aandeelhouders gaven toch antwoord. De stemming duidt op een bestuurscrisis bij een van ’s werelds grootste oliemaatschappijen — en is een waarschuwingsschot voorafgaand aan de AVA van Shell op 19 mei.

“Vandaag hebben aandeelhouders het bestuur van BP eraan herinnerd voor wie zij werken. Niet voor zichzelf, maar voor hen”, zegt Mark van Baal, CEO van Follow This.

“Veel aandeelhouders waren het met ons eens: de governance van BP faalt.”

Follow This en de mede-indienende institutionele beleggers hadden alle aandeelhouders opgeroepen om tegen de bestuursresoluties te stemmen in een open brief aan het bestuur, nadat BP had geweigerd hun voorstel in stemming te brengen.

Uitgesloten aandeelhoudersvoorstel

Follow This diende samen met 16 institutionele beleggers, met een belegd vermogen van meer dan € 1 biljoen, een aandeelhoudersvoorstel in waarin BP werd verzocht een strategie bekend te maken voor het creëren van aandeelhouderswaarde in scenario’s van dalende vraag naar olie en gas. De oliereus weigerde het voorstel op te nemen in agenda van de aandeelhoudersvergadering.

Shell, dat met een vrijwel identiek voorstel werd geconfronteerd, heeft dit wel opgenomen in de aankondiging voor zijn AVA op 19 mei – en adviseerde aandeelhouders ertegen te stemmen.

“De vraag is simpel: hoe is BP van plan waarde te creëren voor aandeelhouders nu de vraag naar olie en gas daalt? BP kiest ervoor aandeelhouders tegen zich in het harnas te jagen boven het beantwoorden van deze vraag”, aldus Van Baal.

Bestuursresoluties 22 en 23

Aandeelhouders stemden tegen resolutie 22, een bestuursvoorstel voor volledig digitale AVA’s, omdat dit de verantwoording zou ondermijnen. Resolutie 23 was een voorstel van het bestuur om de bestaande klimaatrapportages te schrappen.

“Met het verwerpen van resolutie 23 zeggen aandeelhouders dat ze BP niet toestaan om stilletjes zijn rapportageverplichtingen te begraven. Het bestuur heeft dit resultaat aan zichzelf te wijten”, zegt Van Baal.

Resolutie 24, ingediend door ACCR en een groep beleggers die BP vroegen om zijn uitgaven voor upstream olie en gas te rechtvaardigen, kreeg 26% van de stemmen.

Follow This en BP

In 2020 trok Follow This zijn klimaatresolutie in nadat de toenmalige CEO Bernard Looney zich had gecommitteerd aan het vaststellen van CO2 doelen – een uitkomst die werd aangekondigd in een gezamenlijk persbericht met BP.

In 2021 stemde 20% van de aandeelhouders van BP – waaronder BlackRock – voor de klimaatresolutie van Follow This, waarin werd opgeroepen tot strengere emissiedoelen.

Lijst van institutionele beleggers die de brief ondertekenen

Van de 16 mede-indienende institutionele beleggers hebben er 12 de open brief ondertekend. De overige mede-indieners zullen op een later moment hun stemvoorkeur bekend maken.