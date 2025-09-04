De grootste deelautoaanbieder van Nederland, Greenwheels, heeft gisteravond 3 september een belangrijke mijlpaal bereikt: de 3.000e Greenwheels-auto. Deze deelauto, meteen ook de 300e in Rotterdam, werd vanavond onthuld aan de voet van de Erasmusbrug door Chantal Zeegers (wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen van Rotterdam) en Igor Jacobs (CCO Greenwheels).

Greenwheels zet in op het teruggeven van ruimte aan Nederlanders door het plaatsen van deelauto’s. Elke deelauto vervangt namelijk 14* privéauto’s. Sinds de oprichting van Greenwheels, dit jaar 30 jaar geleden, staan er daardoor 39.000 minder privévoertuigen op straat. Daarmee is door heel Nederland 900.000 vierkante meter aan parkeerplekken bespaard. Zo komt er meer ruimte voor wonen, groen en spelen: een belangrijke missie van Greenwheels.

Rotterdam als proeftuin voor slimme mobiliteit

Rotterdam vervult een voortrekkersrol op het gebied van deelauto’s. Dertig jaar geleden begon Greenwheels hier met drie deelauto’s. Inmiddels zijn er 300 deelauto’s in de Maasstad, waarvan al meer dan driekwart (77%) elektrisch. Met een actief beleid en een groeiend netwerk van deelauto’s biedt de stad een vruchtbare bodem voor duurzame mobiliteit.

Wethouder Zeegers: “Als stad zetten we flink in op deelmobiliteit; het brengt Rotterdammers in beweging, verlaagt de parkeerdruk en houdt alle delen van de stad toegankelijk en bereikbaar. Bovendien draagt het bij aan een schonere lucht en een gezonde stad.”

4.000 deelauto’s in 2026

Greenwheels verwacht eind 2026 te groeien naar 4.000 deelauto’s verspreid over Nederlandse woonplaatsen. CEO Michiel Cuppen: “We zien in data en gedrag een duidelijke kentering: steeds meer mensen kiezen voor toegang tot mobiliteit in plaats van autobezit. Deze 3.000e deelauto onderstreept dat deelmobiliteit een toenemende bijdrage levert aan de mobiliteitsuitdagingen.” De jubileumauto, een VW ID.3, heeft een speciaal design gekregen om deze mijlpaal te benadrukken.

*Goudappel 2023

Foto: Wethouder Zeegers en Igor Jacobs van Greenwheels bij de jubileumauto. Foto: Jeroen Zondag.