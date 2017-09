Greentom wint MKB Innovatie Top 100

Greentom uit Maastricht, ontwerper en leverancier van ’s werelds eerste ‘groene’ kinderwagen, wint de 12e editie van de MKB Innovatie Top 100. De onafhankelijke jury onder leiding van Ruud Koornstra, innovator en eerste energie-commissaris van Nederland, maakte dit gisteren (21 september) bekend. De Kamer van Koophandel (KvK) publiceert deze jaarlijkse ranglijst met 100 concrete innovaties in het Nederlandse mkb. De winnaar mag zich een jaar lang het meest innovatieve mkb-bedrijf van Nederland noemen.

Duurzaam

Greentom is wereldwijd de eerste ontwerper en leverancier van groene kinderwagens. Alle materialen zijn duurzaam; van natuurlijke stoffen tot gerecyclede drinkflessen. De wagens zijn binnen vijf minuten in elkaar te zetten en na gebruik kunnen alle onderdelen worden hergebruikt of gerecycled. Omdat Greentom wereldwijd produceert, is de kinderwagen gemaakt van lokale bronnen en blijft de milieu-impact van verzending beperkt. De kinderwagens worden in al meer dan 20 landen verkocht.

Dutch design

Greentom werd door de jury onder meer geroemd om het knappe design, de flinke omzetstijging, de stevige marktpositie in China en het mooie uitgangspunt dat een kinderwagen circulair moet zijn en pas daarna te gaan ontwerpen. “Dutch design, geweldig!” aldus juryvoorzitter Ruud Koornstra.

Metaalprinter en Dutch Quinoa in Top 3

De 2e plek is veroverd door Additive Industries uit Eindhoven. Vorig jaar verkochten Daan Kersten en Jonas Wintermans van Additive Industries hun eerste volwaardige metaalprinter. Wat in 2012 begon met een idee, groeide de afgelopen jaren uit tot een betaversie die bedrijven als Airbus, GKN, United Grinding en de Kaak Groep al in gebruik namen. Steeds meer bedrijven zien de voordelen van 3D-printen, juist bij metalen onderdelen. Dutch Quinoa Group uit Den Bosch behaalt de 3e plaats in de lijst. De Dutch Quinoa Group richt zich op de duurzame teelt, verwerking én vermarkting van Dutch Quinoa. De volkoren quinoa wordt door het hele land geteeld, zonder chemische middelen. Wassen is niet nodig, wat gemak biedt en voor minder energieverbruik zorgt.

Noord-Holland best vertegenwoordigd

Noord-Holland is met 22 bedrijven het best vertegenwoordigd in de MKB Innovatie Top 100, gevolgd door Noord-Brabant met 21 en Zuid-Holland met 15 bedrijven. Na de industriesector zijn de meeste innovaties afkomstig uit de sectoren health en creatieve industrie. Opvallend is de sterke vertegenwoordiging dit jaar van Noord-Brabant in de sector Food&Agro: 9 van de 12 genomineerde ondernemingen komen uit deze provincie. Bekijk de kaart en ontdek waar alle innovatieve bedrijven gevestigd zijn.

Succesvolle innovaties

Alle bedrijven van de Top 100 hebben succesvolle innovaties doorgevoerd op het gebied van een product, dienst, proces of organisatie. Aan de MKB Innovatie Top 100 van de KvK is geen geldprijs verbonden. De ranglijst geeft een goed beeld van de innovatieve kracht van het mkb op dit moment. De bekendmaking van de 12e MKB Innovatie Top 100 vond plaats bij NBC in Nieuwegein.