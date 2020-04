GreenMo Group neemt zZoomer dé Belgische marktleider elektrische bezorgmobiliteit over

GreenMo Group, een deelneming van Rabo Corporate Investments, geeft vervolg aan haar snelle internationale groeipad en neemt per direct alle aandelen van zZoomer over en breidt daarmee haar 24 uurs servicenetwerk uit tot aan Parijs. zZoomer is in 2017 gestart als full service verhuurbedrijf van elektrische bezorgvoertuigen voor met name de Belgische en Noord-Franse maaltijdbezorgmarkt – dé partner van takeaway.com voor de Belgische markt – en heeft een leidende positie verworven door haar betrouwbare service vanuit twee servicehubs nabij Antwerpen en Brussel.

Ambitie om marktleider in Europa te worden

Ondanks de onstuimige marktomstandigheden heeft GreenMo Group vol overtuiging de overname doorgezet. Managing director de heer Boersma van GreenMo Group: “Dit past volledig in de lange termijn strategie om in heel Europa servicehubs te starten of over te nemen en van daaruit al onze klanten van een optimale service te voorzien. De overname van zZoomer zal deze strategie verder versnellen.” De overname van zZoomer zal deze strategie verder versnellen. zZoomer’s managing director de heer Donne blijft aan boord, onder de paraplu van GreenMo’s serviceapparaat, om de groei in België en Frankrijk verder te versnellen. Managing director de heer Donne: “Deze overname stelt zZoomer in staat om haar leidende positie verder uit te breiden, gebruikmakend van de datagestuurde preventieve serviceaanpak van GreenMo Group en haar sterke kapitaalspositie, maar met respect voor de specifieke noden van de Belgische markt.”

Wie is GreenMo?

GreenMo is marktleider in de full service verhuur van (elektrische) voertuigen aan een variëteit aan branches. Dit zijn onder andere elektrische scooters, elektrische bakscooters, elektrische busjes en elektrische fietsen, voor onder meer last mile delivery maaltijd-, post- en pakkettenbezorging in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Engeland. Hiernaast werkt GreenMo voor diverse overheidsinstellingen, zoals de landelijke Politie en het CBR – scooters om af te rijden – en is het dé exclusieve partner van het snelgroeiende GO Sharing, Nederlands leidende elektrische deelscooter platform. GreenMo beschikt inmiddels over een vloot van bijna 10.000 elektrische voertuigen, een aantal dat ieder jaar verdubbeld.

GreenMo is dé mobiliteitspartner

GreenMo werkt voor veel franchisenemers van Domino’s Pizza, Sandd en is officieel partner van Thuisbezorgd.nl en Scoober. Met GreenMo als mobiliteitspartner maken deze klanten zich geen zorgen over hoge aanschafprijzen, verzekerings- of onderhoudskosten van hun bezorgvoertuigen. Alle mobiliteitskosten zitten in één vast bedrag. GreenMo’s full-service verhuurconcept bestaat uit een ruim productaanbod van zeer hoogwaardige voertuigen, mobiliteitsgarantie, preventief periodiek onderhoud en een all-risk verzekering. Mocht het product van uw keuze niet in het assortiment zitten? Geen probleem, dan regelt GreenMo de levering ervan en verzorgt de service. Onbezorgd doen waar je goed in bent, dat is de kracht van GreenMo. zZoomer heeft zich voor financieel advies laten bijstaan door Commonground.