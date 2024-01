Greendish, het adviesbureau voor voedselduurzaamheid, lanceert een vernieuwde identiteit en huisstijl om de aandacht te vestigen op de groeiende urgentie van duurzaamheid binnen bedrijven en organisaties. Greendish helpt organisaties en bedrijven om de transitie naar een gezonder en duurzamer voedselaanbod te versnellen. Met de nieuwe CSRD wetgeving wordt de urgentie rondom dit thema nog groter.

Michael Salmagne, CEO Greendish: ‘Met CSRD wordt het voor meer bedrijven vanaf 2024 verplicht te rapporteren over hun impact op de mens en klimaat. Dit betekent dat veel organisaties echt werk moeten gaan maken van duurzaamheid. Met ruim 10 jaar aan kennis en ervaring, willen we onszelf als hét adviesbureau binnen voedselduurzaamheid presenteren. Daar hoort ook een eigentijdse look & feel bij´.

Food for Thought

Met de nieuwe identiteit en bijbehorende huisstijl luidt Greendish een nieuw tijdperk in. Alles ziet er net wat anders uit. De kleuren groen en paars blijven onderdeel van het merk. Het pallet wordt aangevuld met oranje, wat zorgt voor meer speelsheid en daadkracht in de visuele uitstraling. Het beeldmerk bevat een nieuw element: de talking e´s, die symbool staan voor het gezamenlijk versnellen van de voedseltransitie. ´We willen niet alleen over voedselduurzaamheid praten, maar vooral met klanten en partners samen in actie te komen´, aldus Salmagne.

AI

Bureau Yellow Dress Retail ging aan de slag met de rebranding en hielp met het aanscherpen van de merkidentiteit, brand story en communicatiestrategie. Sabine Louet Feisser, Managing Partner Yellow Dress Retail: ´Greendish heeft zich in 12 jaar tijd ontwikkeld tot een adviesbureau met naam op het gebied van voedselduurzaamheid. De vorige identiteit paste niet meer bij deze sterke positie en verdiende een rebranding, waarbij het onderscheidende karakter van Greendish wordt verbeeld.

Hoe complex de uitdaging van C02-reductie ook is, Greendish vindt met advisering en praktische implementatie een oplossing die tot resultaat leidt. Dat zie je ook terug in de identiteit´. Opvallend detail binnen de rebranding is de rol van artificial intelligence (AI). Louet Feisser: ´Aangezien voedselduurzaamheid voor veel mensen een abstract onderwerp is, hebben we ervoor gekozen om AI-beelden te ontwikkelen die soms vervreemdend, maar altijd verhelderend werken in het overbrengen van de boodschap van Greendish´.