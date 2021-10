Greendish lanceert richtlijnen voor het ‘Menu van de Toekomst’

Greendish lanceert richtlijnen om te komen tot een gezonder en duurzamer menu. In de Greendish 2050 Guidelines zijn de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden van de verschillende voedingsproducten uit het wetenschappelijke EAT-Lancet rapport vertaald naar een duurzame en gezonde menusamenstelling voor voedselaanbieders, waaronder horeca en catering, waarbij ook rekening is gehouden met de Nederlandse eetcultuur.

De Greendish 2050 Guidelines beschrijven de richtlijnen voor een duurzame en gezonde samenstelling van het menu. Denk hierbij aan de indeling van gerechten op de menukaart, portiegroottes van gerechten en de keuze van ingrediënten. Greendish zet in op meer plantaardig eten, het inkopen van gecertificeerde producten en het reduceren van voedselverspilling, met vaak een stijgende marge en gasttevredenheid.

Het ‘Menu van de Toekomst’ is samengesteld op basis van het EAT-Lancet rapport en in samenwerking met vele experts op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Zo hebben Milieu Centraal, Het Voedingscentrum en Wageningen Universiteit & Research een bijdrage geleverd aan de invulling van de richtlijnen. Jaap Seidell, hoogleraar Voeding & Gezondheid aan de VU en tevens voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van Greendish: “De horeca wil graag weten: hoe sta ik er nú voor wat betreft gezondheid en duurzaamheid en welke stappen kan ik zetten om mijn aanbod gezonder en duurzamer te maken. Richtlijnen zoals de Greendish 2050 Guidelines zijn heel erg belangrijk voor de praktijk.”

Het EAT-Lancet rapport is een internationaal wetenschappelijk rapport waarin gezocht wordt naar de combinatie tussen gezondheid en duurzaamheid binnen de grenzen van onze planeet. In het EAT-Lancet rapport wordt omschreven wat nodig is om tien miljard monden te kunnen voeden in 2050, zonder de leefbaarheid van de aarde in het gedrang te brengen. Ons huidige voedselsysteem moet hiervoor drastisch veranderen. Met de Greendish 2050 Guidelines biedt Greendish een vertaling naar de praktijk voor Nederlandse voedselaanbieders.

Greendish heeft als missie om duurzame en gezonde voeding overal voor iedereen beschikbaar te maken. Directeur Joris Heijnen van Greendish: “Op dit moment gebruiken we 1,7 x de draagkracht van de aarde, dus het moet anders. Met deze nieuwe richtlijnen laten we zien dat het ook kan, eten binnen de grenzen van één planeet.” Door professionals in de foodsector te ondersteunen met tools om de best mogelijke voedselkeuzes te maken, realiseert Greendish kleine veranderingen op het bord die grote impact hebben op de planeet.

De lancering in het restaurant van Food Forum, het paviljoen van de provincie Flevoland op de Floriade, is toepasselijk. Food Forum is de eerste locatie dat helemaal werkt volgens deze richtlijnen. Chef-kok Sharon de Miranda bewijst daar dat het ‘Menu van de Toekomst’ niet alleen duurzaam en gezond is, maar ook uitstekend smaakt.

De Greendish 2050 Guidelines zijn hier te downloaden.

Foto: Chef-kok Sharon de Miranda kookt als eerste in Nederland volgens het ‘Menu van de Toekomst’