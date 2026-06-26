Green Earth Group N.V. (“Green Earth” of “de Groep”) (Euronext: EARTH, NL0009169515), een toonaangevende end-to-end projectontwikkelaar van natuurprojecten, maakt bekend dat het haalbaarheidsonderzoek voor zijn landherstelproject in de Democratische Republiek Congo (“DRC”) succesvol is afgerond en de eerste operationele fase van het project officieel van start gaat.

Op 29 september 2023 deed de Groep de eerste aankondiging over het haalbaarheidsonderzoek naar agroforestry en herbebossing in de DRC. Green Earth heeft de beoordeling nu afgerond en gaat verder met de eerste operationele fase: een regeneratief landbouwprogramma gericht op de teelt van cassave.

Green Earth koos bewust voor een grondige beoordeling. In deze periode bekeek Green Earth het mogelijke project vanuit verschillende invalshoeken: de beschikbaarheid van grond, de lokale operationele omstandigheden, de agronomische geschiktheid, de betrokkenheid van de gemeenschap, de implementatielogistiek, het commerciële potentieel en de meest geschikte projectstructuur. Dit bracht de Groep tot de conclusie dat de sterkste eerste stap niet is om het initiatief meteen als CO₂-certificatenproject te ontwikkelen, maar om te beginnen met een praktisch regeneratief landbouwprogramma voor de teelt van cassave.

In de eerste fase wordt naar verwachting zo’n 100 hectare cassave aangeplant. De aanplant staat gepland voor het tweede plantseizoen van 2026. De Groep verwacht dat de eerste hectares vóór het einde van het jaar volledig beplant zullen zijn.

Hoewel het programma zich nog in een vroeg stadium bevindt, zou het project volgens Green Earth al in 2027 de eerste inkomsten kunnen opleveren. De eerste fase fungeert als pilot om de operationele aannames, lokale samenwerkingsverbanden, teeltmethoden en marktkansen te valideren, voordat het project mogelijk verder wordt uitgebreid.

Het project is gebaseerd rond regeneratieve landbouwprincipes, waaronder bodemherstel, een hogere opbrengst, duurzame landbouwpraktijken en betrokkenheid van de gemeenschap. De Groep blijft onderzoeken of er op termijn aanvullende milieu- en klimaatgerelateerde componenten kunnen worden toegevoegd.

“We zijn blij dat we de haalbaarheidsstudie succesvol hebben afgerond en officieel van onderzoek naar implementatie overgaan. Tijdens de haalbaarheidsstudie hebben we de mogelijkheden vanuit verschillende perspectieven bekeken: de agronomische prestaties, de impact op de gemeenschap, de commerciële haalbaarheid en de schaalbaarheid op lange termijn. De conclusie was duidelijk: de beste eerste stap is regeneratieve cassaveteelt die tastbare economische waarde levert en tegelijk de productiviteit van de grond herstelt. Dit is nog een kleine pilot, maar elk grootschalig project begint met een eerste hectare. Dit project biedt ons de kans om in de praktijk te laten zien hoe landbouw, landherstel en gemeenschapsontwikkeling hand in hand kunnen gaan.” — Nicholas Wall, lid van de Raad van Bestuur Green Earth Group

De Groep zal verdere updates geven naarmate de uitvoering vordert.