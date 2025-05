Nijhuis Saur Industries (NSI) is trots om aan te kondigen dat het de prestigieuze Gouden Leeuw Award heeft ontvangen tijdens de 19e editie van de Venice La Biennale voor het gedurfde en visionaire project Canal Café — een unieke waterzuiveringsinstallatie die het iconische water van Venetië omzet in hoogwaardige espresso. Hiermee wordt hergebruik van water en innovatie opnieuw gedefinieerd. De “Oscar” voor architectuur en design De Gouden Leeuw Award, bekend als de “Oscar voor architectuur en design,” viert uitmuntendheid in architectuur, duurzaamheid en grensverleggende concepten. Canal Café onderscheidt zich door technische vindingrijkheid en een krachtige boodschap: water, zelfs uit onverwachte bronnen, heeft ongekend potentieel wanneer het met creativiteit en zorg wordt benaderd.

Menno M. Holterman, CEO of NSI, benadrukte het belang van deze erkenning: “Deze award onderstreept de rol van Nijhuis Saur Industries als wereldleider in watertechnologie en circulaire economie-oplossingen. Met innovatieve, praktische en inspirerende projecten zoals Canal Café blijft het bedrijf invulling geven aan zijn #MissionWater, door duurzaam watergebruik en herwinning van grondstoffen te stimuleren.”

De geboorte van een gedurfd concept

Het idee achter Canal Café werd voor het eerst gepresenteerd tijdens Aquatech Amsterdam in maart 2025, als een samenwerking tussen NSI en Diller Scofidio + Renfro (DS+R). Het concept daagt de perceptie van waterhergebruik uit door Venetiaans kanaalwater — gefilterd en gezuiverd met geavanceerde technologie — om te zetten in verse espresso.

Canal Café is een initiatief ondersteund door Webuild group, samengesteld door Carlo Ratti, ontworpen door Diller Scofidio + Renfro in samenwerking met Natural Systems Utilities, SODAI, Aaron Betsky en Davide Oldani.

Wat begon als een provocatie, is nu uitgegroeid tot een krachtig prototype voor duurzame steden.

Hergebruik van water herdefiniëren

Gelegen in het hart van de Venice La Biennale is Canal Café meer dan alleen een café—het is een levende installatie. Hier wordt brak kanaalwater gezuiverd met behulp van het geavanceerde zuiveringssysteem van NSI, wat resulteert in hoogwaardig drinkwater voor espresso. Bezoekers worden uitgenodigd om zelf de mogelijkheden van geavanceerd waterhergebruik te ervaren en zo bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Bezoekers kunnen tot en met 23 november genieten van deze unieke espresso bij Canal Café, waarbij elke kop bijdraagt aan duurzaam watergebruik.

Canal Café is het resultaat van een multidisciplinaire, internationale samenwerking:

Diller Scofidio + Renfro (DS+R) leidde het conceptuele en architectonische ontwerp, waarbij vorm en functie werden samengebracht in een ruimte die duurzaamheid uitstraalt.

Natural Systems Utilities, onderdeel van NSI, leverde expertise in decentrale waterzuivering, waardoor kanaalwater met minimale milieu-impact drinkbaar werd gemaakt. Zach Gallagher, CEO, voegde hieraan toe: “Dit project stelt het publiek in staat om op een geheel nieuwe en persoonlijke manier met water om te gaan. Als we in staat zijn om het kanaalwater van Venetië om te zetten in een van de beste espresso’s, wat kunnen we dan nog meer doen om de meest essentiële bron voor het leven te beschermen en te behouden?”

Sodai, het Italiaanse ingenieursbureau van NSI, zorgde voor de lokale implementatie binnen de historische infrastructuur van Venetië. Marzia Chiesa, Chief Strategy and Sustainability Officer, reflecteerde: “Canal Café is meer dan een installatie—het is een symbool van culturele transformatie. Het laat zien hoe we de cirkel kunnen sluiten en water zijn ware waarde kunnen teruggeven. Gek genoeg zou de toekomst van water wel eens in dat kopje koffie kunnen zitten.”

Nijhuis Saur Industries, onderdeel van de Saur-groep, coördineerde het project en leverde technische oplossingen die decennialange ervaring in waterbeheerinnovatie weerspiegelen. “Canal Café is een bewijs van wat mogelijk is wanneer we traditionele denkpatronen over waterhergebruik uitdagen,” zegt Menno M. Holterman. “Dit project symboliseert onze inzet om wateroplossingen opnieuw te definiëren voor veerkrachtige en levendige steden en gemeenschappen over de hele wereld.”

Aaron Betsky, curator en criticus, verrijkte de culturele en conceptuele diepgang van het project.

Michelin-sterrenchef Davide Oldani creëerde een speciaal menu dat de unieke eigenschappen van het gezuiverde kanaalwater benadrukt.

Webuild, een wereldleider in duurzame infrastructuur, ondersteunde de projectuitvoering en logistiek.

Een blik op de toekomst

Canal Café is niet alleen een mijlpaal—het is een begin. Het project heeft internationale dialogen aangewakkerd over hoe steden watertekorten, klimaatresistentie en stedelijke duurzaamheid kunnen aanpakken door middel van gedurfde en creatieve denkwijzen. Terwijl de wateruitdagingen wereldwijd toenemen, toont het baanbrekende werk van NSI aan dat innovatie, samenwerking en visie echte oplossingen kunnen creëren—één kopje tegelijk.

Waar zal Canal Café de volgende verandering inspireren?