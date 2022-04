In het kader van Earth Day aanstaande vrijdag moedigt Gorillas haar klanten aan bewuster boodschappen te doen. Dat doet de flitsbezorger door een nieuwe categorie aan de app toe te voegen: Gorillas X Earth Day. Hierin kunnen klanten duurzame en biologische producten vinden die in het assortiment van Gorillas zitten. Het gaat om veganistische, vegetarische, milieuvriendelijke, eerlijke en lokale producten.

Als de eerste CO2-neutrale speler op het gebied van flitsbezorging, heeft Gorillas onlangs aangekondigd dat het alle emissies onder haar directe controle (Scope 1, 2 en 3.3) heeft gecompenseerd sinds de lancering van het merk in mei 2020. 4.960 ton CO2 afkomstig van, onder andere, koelmiddelen, elektriciteit, verwarming en koeling van magazijnen en kantoren zijn bespaard. Door koolstofneutraliteit te bereiken in haar eigen activiteiten, heeft Gorillas een duurzaamheids benchmark gezet voor de Europese instant on-demand bezorgindustrie.

Op een missie om duurzamer te worden, komt 52% van Gorillas’ elektriciteit uit groene bronnen, die al goed zijn voor twee derde van het energieverbruik van haar magazijnen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en Nederland. In feite gebruikt Gorillas’ Deense magazijn al 100% groene energie en zet een benchmark voor de wereldwijde locaties van het merk om dit voorbeeld te volgen.

In een poging om zo milieuvriendelijk mogelijk te zijn, heeft Gorillas een aantal partnerschappen om voedselverspilling te minimaliseren en CO2-uitstoot te verminderen. Door haar wereldwijde partnerschap met Too Good To Go, heeft Gorillas meer dan 260.000 Magic Bags gedistribueerd, meer dan 660 ton CO2 verminderd en meer dan 260 ton voedselafval bespaard, met het partnerschap dat wereldwijd wordt voortgezet in 2022.

Bovendien heeft Gorillas vanaf het begin van het bedrijf in Berlijn in 2020 nauw samengewerkt met Be Climate om ervoor te zorgen dat het best verkochte item van de app, bananen, volledig klimaatneutraal zijn. Alle emissies worden geregistreerd van teelt tot verkoop en zijn gecertificeerd door Rainforest Alliance, Organic Fair Trade en Global G.A.P.

In de EU wordt jaarlijks ongeveer 88 miljoen ton voedselafval gegenereerd. Het bedrijfsmodel van Gorillas heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en is erop gericht de hoeveelheid voedselafval die door de traditionele supermarktwinkel wordt veroorzaakt, te verminderen door consumenten aan te moedigen verantwoordelijker te winkelen door alleen te kopen wat zij in de loop van de week nodig hebben. Dit vermindert de kans op voedselverspilling in de koelkast, wat vaak het geval is bij het doen van een grotere wekelijkse boodschappen, vooral als het gaat om verse producten.

Belangrijke pijler

Volgens Alexander Brunst, Global Vice President Sustainability bij Gorillas, is duurzaamheid sinds de lancering een belangrijke pijler: “We zullen meer milieuvriendelijke producten blijven aanbevelen aan onze klanten, zodat we samen de weg naar duurzaamheid bewandelen. We werken samen met een aantal goede doelen die onze visie ondersteunen en kijken ernaar uit om deze projecten dit jaar voort te zetten. We stellen onszelf voortdurend ambitieuze doelen en tegen medio 2023 streven we ernaar om alle voedselverspilling tegen te gaan en op 100 procent hernieuwbare energie te opereren.”