Daar waar Pieter Pot zich tot voor kort enkel focuste op het probleem van eenmalig (plastic) verpakkingsafval, verbreedt zij haar focus door samenwerkingen op te zoeken met andere impactmakers op het gebied van de voedseltransitie en de transitie naar een circulaire economie. Schoemaker: “Waarom zouden we ons beperken tot het probleem van verpakkingsafval, als we samen met partners zoveel meer problemen kunnen aanvechten?”

Verpieter-me-niet categorie tegen voedselverspilling

Halverwege deze maand introduceerde Pieter Pot een nieuwe categorie in haar assortiment: de ‘verpieter-me-niet’ collectie. Met deze collectie bestrijdt Pieter Pot voedselverspilling in samenwerking met haar leveranciers. Veel productleveranciers hebben namelijk te maken met reststromen: gebroken koekjes, crackers of verkruimelde nootjes, chips, ontbijtgranen of overige restanten die niet mee kunnen in de reguliere verkoop. Door deze producten alsnog in de herbruikbare Pieter Pot aan te bieden met een flinke verlaging in prijs, zorgde Pieter Pot bij de lancering dat alle gevulde verpieter-me-niet-potjes binnen 2 uur uitverkocht waren. “We roepen alle producenten op die te maken hebben met afgekeurde producten om zich bij ons te melden, zodat we samen voedselverspilling kunnen voorkomen!” aldus Schoemaker.

Samenwerking tussen Pieter Pot en Boerschappen

Deze week lanceerde Pieter Pot een hernieuwde samenwerking met Boerschappen. Boerschappen zorgt voor een korte lokale keten die gezond is voor de consument, de natuur én de boer. Klanten van Pieter Pot konden afgelopen weekend bij hun verpakkingsvrije boodschappen een verspakket van Boerschappen bestellen. Het resultaat: binnen 36 uur waren alle pakketten uitverkocht. “Dit laat het enthousiasme zien van onze klanten die om meer facetten de beste keuze willen maken, naast de verpakkingen.” Komende weken zal Pieter Pot nog meer nieuwe samenwerkingen met partners lanceren waarmee zij haar impact verbreedt op gebied van de voedseltransitie of circulaire economie.

Pieter Pot is sinds zijn doorstart in maart goed op weg om haar doelstelling te bereiken om als eerste in de wereld een verpakkingsvrije supermarkt met landelijke dekking winstgevend te krijgen. Het assortiment is inmiddels uitgebreid naar 300 producten en ongeveer tienduizend klanten hebben (opnieuw) een of meer verpakkingsvrije bestellingen gedaan.