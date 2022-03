Gorillas, de Europese leider op het gebied van instant on-demand bezorging, heeft een nieuwe mijlpaal gezet voor zijn duurzaamheidsambities: vanaf vandaag heeft Gorillas alle emissies onder direct beheer (Scope 1, 2 en 3.3) gecompenseerd die het bedrijf sinds zijn lancering in mei 2020 heeft gegenereerd.

4.960 ton CO2 afkomstig van, onder andere, koelmiddelen, elektriciteit, verwarming en koeling van magazijnen en kantoren is bespaard – het equivalent van 30.908 vluchten van Berlijn naar Parijs. Het compenseren van Scope 1-, Scope 2- en Scope 3.3-emissies is een belangrijke mijlpaal op het langetermijnpad van het bedrijf naar het bereiken van een volledig emissieneutraal doel in alle bedrijfsgebieden. Door het bereiken van koolstofneutraliteit in alle eigen activiteiten, zet Gorillas een duurzaamheids benchmark voor de Europese instant on-demand bezorging industrie.

Een belangrijk aspect van de reductiedoelstelling is het voldoen aan de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs, waarbij de wereldgemeenschap ernaar streeft om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Gorillas hanteert een tweeledige aanpak: eerst focussen op reductie en vervolgens op compensatie. De aanpak is gebaseerd op een grondige beoordeling en analyse van alle emissies in samenwerking met Planetly, een tech-bedrijf dat bedrijven voorziet van software voor koolstofbeheer.

Als een stap op weg naar koolstofneutraliteit, is Gorillas van plan om de uitstoot van broeikasgassen door haar eigen activiteiten te verminderen. Aangezien een groot deel van Gorillas’ CO2-voetafdruk voor Scope 1, 2 en 3.3 afkomstig is van energieverbruik, zullen Gorillas magazijnen en kantoren wereldwijd geleidelijk worden omgebouwd naar hernieuwbare energiebronnen. Tot nu toe gebruikt Gorillas wereldwijd 52 procent groene stroom en in Duitsland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk maken groene energiebronnen al tweederde van het energieverbruik van de magazijnen uit. In Denemarken werkt de onderneming volledig met groene stroomvoorziening. Naast de bestaande contracten met energieleveranciers zijn verdere overeenkomsten gepland om tegen volgend voorjaar 100 procent groene stroom te bereiken. Met betrekking tot Scope 3 emissiereductie, is Gorillas een aantal initiatieven aan het testen, zoals het verminderen van verpakkingsafval met leveranciers zoals Vytal die volledig circulaire oplossingen biedt voor kant-en-klare maaltijden, het verlagen van de uitstoot van zakenreizen door het implementeren van duurzaam reisbeleid, en het werken met inkoop om ervoor te zorgen dat leveranciers op één lijn zitten met Gorillas duurzaamheidsambities.

Als een verdere stap heeft Gorillas besloten om in het verleden gegenereerde emissies te compenseren door drie geaccrediteerde projecten van Climate Partner te ondersteunen, een solution provider voor corporate climate action. Met projecten in Congo, Bulgarije en de VS ondersteunt Gorillas de groei van duurzame energieproductie, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de strijd tegen de opwarming van de aarde.

In Congo ondersteunt Gorillas een waterkrachtcentrale, die het kappen van bomen voor houtskool voorkomt en de habitat van bedreigde berggorilla’s beschermt. Het project legt de basis voor de ontwikkeling van de lokale economie door elektriciteit op te wekken voor nieuwe bedrijven die werkgelegenheid scheppen en voor meer stabiliteit in de regio zorgen. In Bulgarije zet het ‘Gas Recovery Project’ methaan dat wordt opgevangen bij de recycling van afvalwater om in schone energie, zodat het gas de atmosfeer niet kan vervuilen. In de VS steunt het compensatieproject de opwekking van windenergie en de opleiding van toekomstige windtechnici. Alle drie ondersteunde projecten zijn officieel gecertificeerd met de Verified Carbon Standard (VCS) en de Gold Standard, en dragen zo bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN.

Dr Alexander Brunst, Global Vice President Sustainability, Public Affairs & Corporate Social Responsibility: “Koolstofneutraliteit is één onderdeel van onze inspanningen voor milieu- en sociale duurzaamheid op lange termijn. Om onze impact te vergroten, ontwikkelen we momenteel een uitgebreide ESG-strategie en -roadmap die zich ook zal richten op diversiteit, gelijkheid en inclusie voor onze werknemers en onze lokale gemeenschappen en buurten. In termen van milieu rentmeesterschap, zal afvalbeheer een integrale rol spelen naast onze CO2-neutraliteitsdoelstellingen.”

“Bij Gorillas hebben we duurzaamheid vanaf dag één opgenomen in onze visie en acties. Niet alleen moedigen we onze klanten aan om er een bewuste en gezonde levensstijl op na te houden, we leven ook elke dag naar deze waarden en zullen onze impact verdubbelen door middel van onze aankomende ESG-strategie. We hebben al een belangrijke mijlpaal bereikt door alle emissies onder directe controle te compenseren – een benchmark voor de Europese instant on-demand bezorgindustrie. En we zullen doorgaan met onszelf ambitieuze doelen te stellen en elke dag de grenzen te verleggen om een beter bedrijf te worden”, zegt Kağan Sümer, oprichter en CEO van Gorillas.