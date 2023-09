Bedrijven moeten steeds duurzamer zijn en transparanter rapporteren over hun CO2-uitstoot en de inspanningen die ze leveren op het gebied van duurzaamheid. Zo moeten bedrijven binnenkort voldoen aan nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)-wetgeving in de EU. 2025 wordt het eerste boekjaar waarover gerapporteerd moet worden onder de CSRD. Dat geldt voor bedrijven met meer dan 250 werknemers en een netto-omzet van €40 miljoen. Naar schatting zullen meer dan 50.000 bedrijven over deze zogenaamde Scope 1-, 2- en 3-emissies moeten rapporteren. Payhawk, het wereldwijd opererende platform voor uitgavenbeheer, introduceert vandaag ‘Payhawk Green’ waarmee het bedrijven helpt om om gemakkelijker duurzame keuzes te maken rond hun Scope 3-emissies. De nieuwe functies zijn kosteloos beschikbaar voor klanten.

Scope 3-emissies zijn indirecte emissies die plaatsvinden in de waardeketen, zoals zakenreizen, transport, brandstof of kapitaalgoederen. Dit zijn vaak de grootste bronnen van CO2-uitstoot. Tegelijkertijd kunnen bedrijven deze emissies niet nauwkeurig meten, omdat ze indirect en moeilijk te monitoren zijn. De nieuwe functie van Payhawk en Lune voorziet daarin.

Veel organisaties kiezen tegenwoordig voor uitgavenbeheersystemen zoals Payhawk om grip te krijgen op hun uitgaven en de efficiëntie van hun financiële processen te optimaliseren. Met de introductie van Payhawk Green kunnen klanten automatisch en kosteloos zien wat de hoeveelheid CO2 is voor uitgaven die worden gedaan met betaalkaarten van Payhawk. Het platform van Payhawk is volledig personaliseerbaar zodat je gemakkelijk ESG-gegevens (Environmental, Social and Corporate Governance) voor leveranciers kunt monitoren en de waardeketen kunt optimaliseren. Met al deze functies kunnen organisaties makkelijker voldoen aan nieuwe regelgeving en hun ESG-doelen behalen.

Hristo Borisov, CEO en mede-oprichter van Payhawk vertelt: “Op basis van gesprekken met onze klanten en onze eigen ervaring met ESG-initiatieven, realiseerden we ons dat ons product een unieke positie heeft om bedrijven te helpen als het gaat om duurzaamheid in verband met bedrijfsuitgaven. Vooral als het gaat om het beheer van Scope 3-emissies. We hopen dat de release van Payhawk Green vandaag organisaties zal helpen met één onderdeel van hun ESG-inspanningen. En we willen in de toekomst nog meer functies ontwikkelen om de positie van onze klanten verder te versterken.”

Om de CO2-uitstoot van uitgaven te berekenen werkt Payhawk samen met Lune. Voor een zo nauwkeurig mogelijke raming gebruikt het Lune-platform de schattingen van het Greenhouse Gas Protocol. Daarbij kijkt Lune naar de productcategorieën en de waarde van de goederen en maakt het gebruik van sectorspecifieke methodologieën. Zo wordt bijvoorbeeld de International Civil Aviation Organisation (ICAO) gebruikt voor vluchten of de Global Logistic Emissions Council (GLEC) voor logistiek. Lune houdt daarvoor rekening met duizenden emissiefactoren in relatie tot uitgaven. Het platform van Lune heeft een wereldwijde dekking en gebruikt landspecifieke gegevens van meer dan 45 landen.

Erik Stadigh, medeoprichter van Lune, stelt: “Hoewel duurzaamheid nog een relatief nieuw onderwerp is, heeft elk bedrijf er een andere kijk op. Maar in het licht van de nieuwe EU-regelgeving is het iets waar elk bedrijf rekening mee zal moeten houden. Payhawk helpt bedrijven bij het pionieren in duurzaamheid in relatie tot bedrijfsuitgaven door een ingebouwde geïntegreerde CO2-emissierapportage en rekent niets extra’s voor deze export.”

Naast klanten helpen om duurzamer te zijn met de lancering van Payhawk Green, is Payhawk ook intern bezig met de implementatie van een eigen ESG-beleid. Sinds 2021 houdt het bedrijf zijn CO2-uitstoot bij en is het bezig met de aanvraag van een duurzaamheidsstandaard.

Chris van Dongen, commercieel directeur Payhawk Nederland: “We beseffen dat we een duurzamer bedrijf kunnen zijn en streven naar een evenwicht tussen deze doelstelling en onze groeiambities als jong bedrijf. Daarom blijven we werken aan onze interne ESG-inspanningen en blijven we onze klanten ondersteunen bij hun eigen reis. Na de lancering van Payhawk Green gaan we op basis van de feedback van onze klanten meer aanvullende features aan het platform toevoegen als daar vraag naar is.”