Google wil tegen 2030 koolstofvrij opereren

Google heeft vandaag zijn volgende reeks duurzaamheid commitments aangekondigd, als onderdeel van haar derde decennium van klimaatacties. Google streeft ernaar het eerste grote bedrijf te zijn dat koolstofvrij opereert en dit in 2030 te bereiken.

Google heeft vandaag aangekondigd:

Google streeft ernaar het eerste grote bedrijf te zijn dat koolstofvrij opereert. Ons commitment is om 24/7 koolstofvrije energie te gebruiken in al onze datacenters en campussen wereldwijd. We streven ernaar om dit in 2030 te bereiken.

Vanaf vandaag hebben we de volledige CO2-erfenis van Google (die al onze operationele emissies dekt voordat we in 2007 klimaatneutraal werden) geëlimineerd door de aankoop van hoogwaardige CO2-compensaties. Dit betekent dat de totale ecologische voetafdruk van Google nu nul is. We zijn verheugd het eerste grote bedrijf te zijn dat dit vandaag voor elkaar krijgt.

We investeren in technologieën om onze partners en mensen over de hele wereld te helpen bij het maken van duurzame keuzes. We investeren bijvoorbeeld in productieregio’s om 5 GW aan nieuwe koolstofvrije energie mogelijk te maken, 500 steden te helpen hun CO2-uitstoot te verminderen en nieuwe manieren te vinden om 1 miljard mensen te helpen duurzamer te leven via onze producten.

We schatten dat de toezeggingen die we vandaag aangaan, tegen 2025 direct meer dan 20.000 nieuwe banen zullen opleveren in schone energie en aanverwante industrieën, in de VS en de rest van de wereld.

Lees de blogpost van CEO Sundar Pichai evenals de Geo-blog en Cloud-blog.

Google Nederland en duurzaamheid

Google opende in 2016 zijn eerste datacenter in de Eemshaven. Momenteel wordt er een nieuw datacenter gebouwd in Agriport en wordt het bestaande datacenter in Eemshaven verder uitgebreid. De totale investering van Google in datacenters in Nederland sinds 2016 bedraagt € 2,5 miljard. Vanaf dag 1 is het energieverbruik voor het datacenter in Eemshaven 100% gematcht met hernieuwbare energie. Dit betekent dat Google voldoende elektriciteit heeft van windturbines en zonnepanelen om het energieverbruik te dekken. In Nederland heeft Google in totaal vier PPA’s (power purchase agreements) voor hernieuwbare energie.

Google werkt in Nederland mee aan verschillende duurzaamheidsprojecten. Zo werken we samen met de gemeente Amsterdam en de Universiteit van Utrecht om de luchtkwaliteit op straatniveau te meten om een meer gedetailleerd beeld te krijgen van de huidige staat van de lucht in de stad. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Google Street View auto’s uitgerust met luchtsensoren die stikstofmonoxide, stikstofdioxide, fijnstof en zwarte koolstof (roet) kunnen meten.