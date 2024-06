TotalEnergies en Air Products hebben een 15-jarige overeenkomst getekend voor de jaarlijkse levering in Europa van 70.000 ton groene waterstof vanaf 2030. Deze eerste langetermijnovereenkomst volgt op de aanbesteding van TotalEnergies voor de levering van 500.000 ton groene waterstof per jaar om de Europese raffinaderijen van TotalEnergies koolstofvrij te maken.

Onder de overeenkomst zal Air Products de Noord-Europese raffinaderijen van TotalEnergies hernieuwbare waterstof leveren dat afkomstig is van het wereldwijde leveringsnetwerk van Air Products. Deze waterstof zal jaarlijks ongeveer 700.000 ton CO2-uitstoot vermijden. Het contract dat aan Air Products is toegekend, is een eerste stap in de richting van het bereiken van de doelstelling van TotalEnergies om de netto broeikasgasemissies van zijn olie- en gasactiviteiten (Scope 1+2) tegen 2030 met 40% te verminderen in vergelijking met de niveaus van 2015.

Air Products als toonaangevende & betrouwbare leverancier voor waterstof

Air Products, wereldwijd marktleider op het gebied van waterstof, heeft een pioniersrol gespeeld door meer dan $15 miljard te investeren in echte, grootschalige energietransitieprojecten en door verschillende grote hernieuwbare en koolstofarme waterstofprojecten te lanceren. Air Products laat hiermee dat zij een toonaangevende en betrouwbare leverancier is op het gebied van waterstof.

“Deze overeenkomst met Air Products is de eerste die werd ondertekend na de aanbesteding die vorig jaar werd uitgeschreven. Het is een stap in de richting van ons doel om de waterstof die wordt gebruikt in de raffinaderijen van TotalEnergies in Noord-Europa koolstofvrij te maken tegen het einde van het decennium. Wij zijn er trots op om samen te werken met Air Products, een pionier in de productie van koolstofarme waterstof, onder leiding van Seifi Ghasemi. Wij tonen nogmaals ons vermogen om pionierswerk te doen op het gebied van de energietransitie en bij te dragen aan de opkomst van een groene waterstofindustrie door langetermijncontracten aan te bieden met onze zes raffinaderijen en twee bioraffinaderijen in Europa. Wij zijn ook verheugd om onze samenwerking met Air Products uit te breiden door zelf een leverancier van groene stroom voor Air Products te worden en bij te dragen aan Air Products’ eigen routekaart naar een koolstofarme economie”, zei Patrick Pouyanné, voorzitter en CEO van TotalEnergies.

“Vandaag heeft een van de grootste energiebedrijven ter wereld zich ertoe verbonden om hernieuwbare waterstof te gebruiken om zijn raffinaderijen in Noord-Europa koolstofvrij te maken, en wij bij Air Products zijn vereerd en trots om de producent en leverancier te zijn van de hernieuwbare waterstof die nodig is”, aldus Seifi Ghasemi, voorzitter, president en CEO van Air Products. Seifi Ghasemi merkte op dat Air Products zeven jaar geleden begon met de productie van schone waterstof, en voegde daaraan toe: “We hebben altijd geloofd dat als we schone waterstof op commerciële schaal beschikbaar zouden maken, de vraag er zou zijn. Deze overeenkomst laat zien dat onze langetermijnstrategie hout snijdt. Het is duidelijk dat de vraag hier is en dat deze aanzienlijk zal groeien naarmate we verder gaan, en een essentiële rol zal spelen bij het koolstofvrij maken van de zware industrie en andere sectoren. Ik wil ook mijn bewondering uitspreken voor de visie en moed van de heer Patrick Pouyanné om als eerste op te treden voor het creëren van een schonere toekomst voor de wereld.”

Eerste Power Purchase Agreement (PPA) voor zonneproject in Texas

Tegelijkertijd hebben TotalEnergies en Air Products een memorandum van overeenstemming ondertekend voor de levering van hernieuwbare energie, de ondertekening is voor een eerste Power Purchase Agreement (PPA) voor 150 MW geproduceerd op een zonneproject in Texas. De partijen zijn ook van plan om samen verdere PPA-mogelijkheden in het Verenigd Koninkrijk, Polen en Frankrijk te verkennen. Deze overeenkomst, die het partnerschap tussen TotalEnergies en Air Products versterkt, zal bijdragen aan de decarbonisatieroutekaart van Air Products en is in lijn met de geïntegreerde elektriciteitsstrategie van TotalEnergies in de waardeketen.

TotalEnergies en de decarbonisatie van zijn Europese raffinaderijen

TotalEnergies zet zich in voor het verminderen van de koolstofvoetafdruk van het produceren, converteren en leveren van energie aan haar klanten. Een van de hefbomen die het bedrijf heeft geïdentificeerd is het gebruik van groene of koolstofarme waterstof om zijn Europese raffinaderijen koolstofvrij te maken, een stap die de CO2-uitstoot tegen 2030 met ongeveer vijf miljoen ton per jaar zou moeten helpen verminderen.

Om de waterstof die in de Europese raffinaderijen wordt gebruikt volledig koolstofvrij te maken, lanceerde het bedrijf in september 2023 een aanbesteding voor de levering van 500.000 ton groene waterstof per jaar.