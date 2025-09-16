Shell Energy Europe (Shell) is door Google geselecteerd als beheerder van de levering van hernieuwbare energie in het Verenigd Koninkrijk, in het kader van het Carbon-Free Energy-leveringsmodel van het Amerikaanse technologiebedrijf, om zijn doel te bereiken om in 2030 volledig op schone energie te draaien.

Shell zal zijn geavanceerde handelscapaciteiten gebruiken om een ​​portefeuille van hernieuwbare energie voor Google te beheren die de intermitterende opwekking van hernieuwbare energie aanpakt door toegang tot batterij-energieopslagsystemen. Deze balancering zal zorgen voor een betrouwbare energievoorziening om te voldoen aan de wisselende energiebehoeften van Google op elk uur van de dag.

Wanneer de stroomproductie hoog is, zal Shell het overschot opslaan, zodat wanneer de opwekking daalt en Google meer energie nodig heeft, Shell deze batterijen terug zal ontladen in het Britse net. Efficiënt batterijbeheer draagt ​​bij aan de stabiliteit van het Britse energiesysteem en ondersteunt de overgang van het land naar een groter gebruik van koolstofarme energie.

De aankondiging valt samen met de opening van Google’s datacenter in Waltham Cross, Hertfordshire, dat zal helpen voldoen aan de groeiende vraag naar Google’s AI-diensten, waaronder Google Cloud, Gmail, Zoeken en Maps.

‘Shells gevarieerde portfolio van hernieuwbare energievoorziening, toegang tot batterijen en expertise op het gebied van elektriciteitshandel en -optimalisatie stelt ons in staat om te voldoen aan de veranderende behoeften van toonaangevende bedrijven zoals Google en de groei van datacenters te ondersteunen’, aldus David Wells, Executive Vice President van Shell Energy. ‘Dit geeft ons de schaal en flexibiliteit om Google te helpen zijn decarbonisatiedoelstellingen te behalen.’

Maud Texier, directeur EMEA Data Center Energy bij Google, zei: ‘De datacenters van Google behoren tot de meest energiezuinige ter wereld en we richten ons op het verantwoord uitbreiden van onze AI-infrastructuur. Met deze overeenkomst zullen onze Britse activiteiten naar verwachting in 2026 op of nabij 95% CFE draaien en we zullen samenwerken met Shell om de resterende kloof in de uurlijkse matching in het VK te dichten, de energiestabiliteit te verbeteren en bij te dragen aan de transitie naar schone energie in het VK.’

De aankondiging breidt de strategische relatie van Shell met Google uit. Sinds oktober 2023 hebben Shell Energy en Google drie overeenkomsten aangekondigd voor de afname van elektriciteit om Google te voorzien van hernieuwbare energie afkomstig van de windprojecten NoordzeeWind, HKN V en HKW VI, die voor de kust van Nederland liggen.