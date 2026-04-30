De technologiesector zet een belangrijke stap voorwaarts door ‘Waste Reduction as a Service’ te omarmen als een logische, commercieel aantrekkelijke aanvulling op circulaire strategieën. Recente initiatieven van grote spelers in de sector tonen aan dat het koppelen van commerciële proposities aan circulaire oplossingen niet langer een ideaal is, maar een praktische, schaalbare realiteit. Een prominent voorbeeld van deze verschuiving is de recente samenwerking tussen Google en Back Market. Samen verkopen ze USB-kits met Google ChromeOS Flex, waarbij de afvalvermindering wordt gecompenseerd. Deze software blaast nieuw leven in verouderde, niet meer ondersteunde laptops en zorgt ervoor dat functionele hardware niet op de vuilnisbelt belandt. Cruciaal is dat deze nieuwe USB-sticks direct bijdragen aan afvalvermindering. Voor elke verkochte stick wordt een gelijke hoeveelheid elektronisch afval (in gewicht) ingezameld en op verantwoorde wijze gerecycled door het Nederlandse bedrijf Closing the Loop.

Het voorbeeld van Google illustreert duidelijk dat toonaangevende technologiebedrijven hun circulaire strategieën willen verrijken en versterken door tastbare, begrijpelijke en directe actie toe te voegen aan hun aanbod.

GSMA – Afvalvermindering opschalen

Dit momentum wordt verder bevestigd op infrastructuurniveau. De GSMA, de wereldwijde organisatie die het mobiele ecosysteem verenigt, heeft onlangs een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met Closing the Loop. De samenwerking zal onderzoeken of ons One for One-model als officiële GSMA Industry Service kan worden aangeboden. De GSMA is een belangrijke speler in de telecomindustrie en hun steun voor ‘afvalvermindering als service’ geeft aan dat deze commerciële toevoeging aan circulair denken naar verwachting in de toekomst aanzienlijk zal groeien.

De kracht van samenwerking in de waardeketen

Dat zowel een groot techmerk als een belangrijke brancheorganisatie zich inzetten voor ‘Waste Reduction as a Service’ is een belangrijke stap voorwaarts voor circulariteit in de techsector. Dit suggereert dat dit model steeds meer wordt gezien, niet alleen als een duurzaamheidsinitiatief, maar ook als een praktische, schaalbare manier om commerciële proposities te koppelen aan circulaire oplossingen.

Een tweede, essentieel element van deze evolutie is samenwerking. Beide voorbeelden zijn volledig gebaseerd op partnerschappen in de hele waardeketen. In het geval van Google verbindt het initiatief naadloos software (Google), distributie (Back Market) en partners voor de vermindering van elektronisch afval (Closing the Loop). In het geval van de GSMA verbindt het de wereldwijde industriële infrastructuur met Closing the Loop als dienstverlener. Voor ons is dit een kernonderdeel van het verhaal, omdat dit soort partnerschappen in de waardeketen cruciaal zullen zijn voor de verdere ontwikkeling van de circulaire economie binnen de techindustrie en in het algemeen.

Vooruitblik

“We zijn trots op beide partnerschappen, op wat ze betekenen voor Closing the Loop en de industrie in het algemeen. Ze leveren overtuigend bewijs dat de techindustrie actief compensatie voor elektronisch afval implementeert. Door circulariteit om te zetten in een praktisch, commercieel haalbaar en schaalbaar bedrijfsmodel, bewijst de industrie dat we consumenten meer macht kunnen geven en de wereldwijde e-afvalproblematiek kunnen aanpakken zonder concessies te doen.”