GoodUp 50ste partner van het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen

GoodUp is als 50ste partner toegetreden tot het snel groeiende platform Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl). GoodUp helpt veranderaars in corporate organisaties om iedere dag positieve impact te maken en publiceerde recent het ebook ‘The Most Practical Guide to Making More Impact With CSR’. Onlangs werden ook adviesbureau Schuttelaar & Partners, HAASheat en het Zweedse softwarebedrijf Worldfavor partners.

Elke partner heeft een eigen ‘partnerpagina’ op het platform waar de berichten van de betreffende partner samenkomen.

Het platform werd in mei 2020 opgericht en is daarmee het oudste platform op het gebied van duurzaamheid en bedrijfsleven en ook nog eens de meest actuele en complete. De nieuwsdatabase bevat inmiddels bijna 17.000 nieuwsberichten die voor de bezoekers gratis te lezen zijn. Andere belangrijke onderdelen van het platform zijn:

een complete vacaturebank op het gebied van duurzaamheid en bedrijfsleven;

een agenda met evenementen;

columns en interviews;

themapagina’s over circulaire economie, klimaat & energie, duurzame producten, voeding & landbouw en transport & mobiliteit.

Folkert van der Molen (oprichter/eigenaar Van der Molen E.I.S.): “Je merkt aan alle kanten dat duurzaamheid booming is. Dit is ook essentieel want het onderwerp schreeuwt om aandacht en actie. Dagelijks zie je huiveringwekkende berichten over de gevolgen van onder meer klimaatverandering, de schade aan natuur en de afname van biodiversiteit. Bedrijven stellen doelen en nemen volop initiatieven om die te behalen. Er zijn veel mooie berichten over nieuwe duurzame producten en diensten.”

Sinds kort kunnen ook duurzame adviesbureaus partner worden van het platform. Voor hen functioneert de website als een ideale ‘content hub’ om nieuws, evenementen en vacatures onder de aandacht te brengen bij (potentiële) klanten. Ook de adviesmarkt op het gebied van duurzaamheid ziet de vraag enorm toenemen en bloeit als nooit te voren. Folkert: “Ik hoor regelmatig dat bureaus moeite hebben goede ervaren consultants aan te trekken en dat ze voor de komende maanden ‘vol’ zitten met adviesprojecten.”

Op 11 november zal de speciale 20ste jubileumeditie van het Nationaal Sustainability Congres georganiseerd worden. Ook hier is te zien dat de belangstelling voor duurzaamheid groot is. Folkert (initiatiefnemer en inhoudelijk organisator van het congres): “De themasessies zijn al nagenoeg volgeboekt door partners en er zijn nu al meer dan 250 kaarten verkocht.” Het congres is het langst bestaande duurzaamheidscongres ter wereld.

Een overzicht van alle 50 partners: