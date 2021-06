GoodUp lanceert eerste praktische handboek voor CSR managers

Vandaag lanceert GoodUp het ebook ‘The Most Practical Guide to Making More Impact With CSR’. Het eerste ebook met praktische tips en succesvolle praktijkvoorbeelden over hoe je een organisatie duurzamer maakt samen met medewerkers.

Het ebook bundelt de ervaringen van GoodUp’s jarenlange samenwerkingen met corporate organisaties en beschrijft:

De meest voorkomende uitdagingen die zij zien bij CSR professionals.

GoodUp’s nieuwe Purpose Maturity Model, een model om in te schatten hoe ‘volwassen’ een CSR beleid is.

Drie uitgebreide case studies (van Unilever, Accenture en Deloitte) die stap voor stap uitleggen hoe zij hun programma’s succesvol maken.

Het boek is gratis beschikbaar via deze link (op aanvraag). GoodUp CEO Wouter Bakker: “De druk op leiders van bedrijven om te verduurzamen is de afgelopen jaren steeds groter geworden. In eerste instantie vroegen hun klanten en medewerkers in toenemende mate om een duurzame aanpak. In reactie hierop maakten ze duurzame strategieën en purpose statements. Nu zijn activistische aandeelhouders, investeerders en zelfs rechters het erover eens dat bedrijven zich moeten inzetten voor een duurzamere toekomst. Ze moeten daarom echt in actie komen en al hun medewerkers en stakeholders daarin meenemen.”