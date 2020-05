GoodFoodClub zet alle duurzame, lokale streekprodukten op de kaart

Nu de coronacrisis in Nederland ons leven beheerst kiezen steeds meer Nederlanders voor lokaal, gezond en duurzaam voedsel. Met deze keuzes helpen we onze lokale ondernemers, ontlasten we het klimaat en houden we ons lichaam gezond. Omdat de meeste landwinkels, pluktuinen en voedselbossen op verborgen locaties zitten hebben de Natuur- en Milieufederaties (NMFs) de ‘www.GoodFoodClub.nu’ gelanceerd: de plek waar je als consument alle duurzame aanbieders bij jou in de buurt kunt vinden. Het doel van de campagne is het aandeel duurzame landbouw in Nederland te vergroten ook na de Coronacrisis.

Veel duurzame boeren leverden aan restaurants, festivals en cateraars. Nu deze afzet is weggevallen kunnen consumenten genieten van deze mooie streekproducten. “Met de GoodFoodClub maken we alle duurzame lokale aanbieders goed vindbaar. We roepen consumenten op om hen te steunen, SupportOurLocals en kies vaker voor lokaal, gezonder en duurzamer voedsel, ook na ook na de coronacrisis”, aldus Mattheus Bleijenberg, campagneleider van de GoodFoodClub.nu. Op de site vinden consumenten alle adressen bij hen in de buurt, informatie over activiteiten bij boeren en inhoudelijke info over gezondheid, milieuvoordelen, voedselverspilling, de voordelen voor de natuur ed.

Er zijn in Nederland honderden boeren, landwinkels, tuinderijen, voedselbossen en adressen waar je de mooiste duurzame lokale groenten, kaas, wijn, noten, vlees en fruit kunt kopen. Vaak weten consumenten hen niet te vinden. De GoodFoodClub wordt het digitale platform waar alle bewuste consumenten en aanbieders van lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel elkaar vinden. Ook online pakketten en restaurants die werken met lokale producten worden vermeld op het platform. Consumenten die de GoodFoodClub volgen blijven op de hoogte van initiatieven in hun buurt zoals open dagen van boeren en appelplukdagen. De GoodFoodClub is ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter.

Ontmoeting

Het platform is een basis om komende tijd verder uit te bouwen. Er staan op dit moment al 250 aanbieders op de kaart en de komende maanden wordt dat verder uitgebreid. Na de coronacrisis worden ook activiteiten gedeeld en georganiseerd bij lokale boeren op het erf om zo boeren en burgers meer met elkaar in contact te brengen. Aanbieders in die graag een plekje willen op het platform kunnen zich aanmelden via de site.

Landbouw- en voedseltransitie