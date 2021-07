GOLLD ondertekent Convenant Verantwoord Goud

Sieradenmerk GOLLD heeft zich aangesloten bij het Convenant Verantwoord Goud. Het Nederlandse sieradenmerk maakt gebruik van 100% gerecycled goud. Alle sieraden worden op Nederlandse bodem ontworpen en gemaakt. Oprichtster Femke Anne van Harmelen wil met GOLLD de waarde van goud weer teruggeven. Iedereen mag goud dragen, maar niet tegen elke prijs, het dragen van goud zou duurzamer moeten zijn.

“Door enkel gerecycled goud te gebruiken, wordt de druk van de mijnen gehaald. Daarnaast is het recyclen van goud beter voor het milieu. GOLLD zet zich in voor een betere goudindustrie door samen te werken met diverse partijen zoals Solidaridad. Bij ieder verkocht sieraad wordt een donatie gedaan aan Solidaridad. Wanneer je GOLLD draagt, kies je bewust voor een eerlijke goudhandel, een tijdloos en duurzaam sieraad. Guilt Free GOLLD,” aldus Van Harmelen.

Druk op mijnen

Op dit moment zijn wereldwijd 25 miljoen mensen werkzaam in de goudindustrie. Bij de winning van goud wordt vaak onder slechte omstandigheden gewerkt. Met name in de kleinschalige en officieuze goudmijnen is regelmatig sprake van kinderarbeid. Door de toenemende vraag naar goud voor sieraden, als gevolg van de ‘gold-plated’ trend, neemt de druk op de mijnen alsmaar toe.

Verantwoorde keten

Door zich aan te sluiten bij het Convenant Verantwoord Goud draagt GOLLD bij aan het bereiken van een eerlijke goudketen en bewustwording over de problematiek rondom het delven van goud voor mens en milieu. Samen met andere juweliers, goudsmeden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid maakt het bedrijf zich sterk voor een verantwoorde goudketen, mede door transparant te communiceren over risico’s en misstanden in de sector.

De huidige partijen verwelkomen GOLLD bij het convenant en kijken uit naar een succesvolle samenwerking. Het Convenant Verantwoord Goud werd in juni 2017 ondertekend door een brede coalitie van bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid. De SER faciliteert deze multi-stakeholder samenwerking.

Foto: goudwinning