Bolton | Ontwikkeling & Bouw heeft het planvoorstel voor de pilot Circulaire houtketen 2026 ondertekend. Met deze stap onderzoekt en realiseert Bolton samen met ketenpartners hoe gebruikt hout uit sloopprojecten opnieuw kan worden toegepast in nieuwe woningen. Het planvoorstel werd ondertekend door Arie Hubregtse, Directeur Bouw en Rik Hartog, Manager Duurzaamheid & Innovatie. De ondertekening markeert een nieuwe stap binnen de duurzaamheidsinitiatieven van Bolton. Niet als losse ambitie op papier, maar als praktische pilot waarin circulariteit daadwerkelijk wordt toegepast in de bouw.

Binnen de pilot krijgt vrijkomend hout uit sloopprojecten een tweede leven. Het hout wordt geoogst, gecontroleerd, bewerkt en vervolgens toegepast in nieuwe bouwproducten. Denk aan circulaire trappen, binnen kozijnen en constructieve onderdelen voor bergingen. Deze producten worden toegepast in een rij van acht woningen. De bouw daarvan staat gepland voor 2027.

Van sloophout naar nieuwe woning

Circulariteit speelt een steeds grotere rol in de manier waarop woningen worden ontwikkeld en gebouwd. Voor Bolton ligt de uitdaging vooral in de vraag hoe duurzame keuzes concreet, betrouwbaar en herhaalbaar kunnen worden gemaakt. De pilot Circulaire houtketen 2026 geeft daar praktisch invulling aan.

Rik Hartog, Manager Duurzaamheid & Innovatie bij Bolton, ziet de pilot als een belangrijke stap van ambitie naar toepassing:

“Circulariteit wordt pas echt waardevol als je het concreet maakt. In deze pilot kijken we niet alleen naar hergebruik van materiaal, maar ook naar kwaliteit, uitvoerbaarheid en samenwerking in de keten. Wat we hier leren, nemen we mee naar volgende buurten en toekomstige woonconcepten.”

De pilot sluit aan bij de verdere ontwikkeling van de Bolton Woning. Binnen dit woonconcept wordt al gewerkt met houten onderdelen zoals kappen, kozijnen, trappen en bergingen. Daarnaast is de woning ook beschikbaar met een volledig houten casco en houten vloeren. Juist daardoor ontstaan kansen om hergebruikt hout op een slimme en verantwoorde manier opnieuw toe te passen.

Samenwerking in de keten

Voor de pilot werkt Bolton samen met Sloopcheck, Vios Trappen B.V., De Lange Houttechniek, Van den Hondel Prefab B.V., DZB Leiden, Bouw Circulair Netwerk en kennispartner TNO.

Elke partij vervult een eigen rol in de circulaire keten. Sloopcheck selecteert en oogst geschikt hout uit sloopprojecten. DZB Leiden bewerkt het hout en levert daarmee ook sociale impact door werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bouw Circulair Netwerk ondersteunt waar nodig in de bewerking. TNO controleert het hout op metaalresten en beoordeelt de constructieve kwaliteit.

Daarna verwerken gespecialiseerde partners het hout tot nieuwe bouwproducten. Vios Trappen produceert circulaire trappen, De Lange Houttechniek verwerkt het hout in binnen kozijnen en Van den Hondel Prefab past het toe in onderdelen voor bergingen.

Arie Hubregtse, Directeur Bouw bij Bolton | Ontwikkeling & Bouw, benadrukt vooral het belang van praktische toepasbaarheid:

“Duurzaam bouwen moet ook gewoon goed bouwbaar zijn. Deze pilot helpt ons om te ontdekken wat er nodig is om hergebruikt hout veilig, betrouwbaar en efficiënt toe te passen. Niet ergens in de marge, maar gewoon in woningen die we ontwikkelen en bouwen.”

Leren door te doen

De komende periode staat in het teken van inzamelen, controleren, bewerken en voorbereiden. De toepassing in de woningen volgt naar verwachting in 2027. De pilot is daarmee geen eindpunt, maar een leertraject. Bolton onderzoekt wat technisch, bouwkundig en organisatorisch nodig is om hergebruikt hout breder toe te passen.

Met de ondertekening van het planvoorstel zet Bolton opnieuw een concrete stap in circulair ontwikkelen en bouwen. Niet door te wachten tot alles perfect is uitgedacht, maar door samen met partners te testen, te leren en door te bouwen aan betere materiaalkeuzes.

Wat in deze pilot wordt geleerd, neemt Bolton mee naar toekomstige projecten en woonconcepten. Zo groeit circulariteit stap voor stap van ambitie naar vaste werkwijze.