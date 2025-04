Action zet zich in om de uitstoot van broeikasgassen (GHG) in de gehele waardeketen te verminderen. In februari 2025 werden de op wetenschap gebaseerde korte termijn emissiereductiedoelstellingen van Action goedgekeurd door het Science Based Targets Initiative (SBTi).

Action CEO Hajir Hajji: “De goedkeuring door SBTi onderstreept dat de klimaatdoelstellingen van Action ambitieus, maar haalbaar zijn om de emissies op een wetenschappelijk verantwoorde manier te verminderen. Deze doelstellingen zijn in lijn met de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. We zetten ons sterk in voor deze doelstellingen en de onderliggende acties.”

Meer specifiek heeft Action de broeikasgasemissies in absolute termen van haar eigen activiteiten (scope 1 en scope 2) met 51% verminderd ten opzichte van het basisjaar 2021. De vooruitgang in 2024 kwam voort uit het behalen van de doelstelling van 100% gasvrije winkels en 100% ledverlichting in winkels, kantoren en distributiecentra. 90% van het elektriciteitsverbruik van Action is nu afkomstig uit schone, hernieuwbare bronnen. Op basis van deze vooruitgang heeft Action besloten haar scope 1- en scope 2-doelstelling voor de reductie van broeikasgasemissies te verhogen naar 75% in 2030 (voorheen 60%).

Action verbindt zich er tevens toe dat 80% van haar leveranciers qua emissies tegen 2029 wetenschappelijke doelstellingen zal behalen (scope 3). Momenteel heeft circa 12% van de leveranciers van Action qua emissies al wetenschappelijke doelstellingen.