Action, de discountketen voor non-foodartikelen, heeft vandaag haar prestatie- en duurzaamheidsupdate voor 2025 gepubliceerd.. In 2025 werden de op wetenschap gebaseerde doelstellingen van Action voor de korte termijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, gevalideerd door het Science Based Targets Initiative (SBTi). Dit bevestigde dat de klimaatambities van Action in lijn zijn met de doelstelling van het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C.

Eind 2025 had Action een reductie van 56% in broeikasgasemissies van haar eigen activiteiten (scope 1 en 2) gerealiseerd ten opzichte van de basislijn van 2021, en lag daarmee op schema om de doelstelling van 75% reductie in 2030 te halen. Wat betreft de emissies die gegenereerd worden door de productie en levering van producten (scope 3), sloot Action 2025 af met 15% van de leveranciers (op basis van emissies) die gevalideerde, wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen voor de korte termijn hadden. Dit is een sterke start richting de doelstelling van 80% in 2029.

Voortdurende investeringen in productkwaliteit en duurzaamheid resulteerden in een gecertificeerde duurzame herkomst van meer dan 99% van het katoen, hout, cacao, koffie en palmolie dat gebruikt wordt in de private-label en white-label producten van Action. Action overtrof ook haar doelstelling voor gerecycled plastic in deze producten en bereikte 37% gerecycled plastic, vergeleken met een doelstelling van 35%. De verpakkingsdoelstellingen voor deze producten werden behaald met 100% duurzaam karton, de volledige eliminatie van pvc en zwart plastic uit de primaire verpakking en een reductie van 29% in het totale verpakkingsgewicht van het vaste assortiment.

Action versterkte bovendien haar focus op het welzijn van kinderen. Dankzij de samenwerking met SOS Kinderdorpen ontvangen nu jaarlijks meer dan 17.000 kinderen ondersteuning. In samenwerking met de Johan Cruyff Foundation is Action ook begonnen met de aanleg van veilige sportvelden in verschillende wijken waar haar winkels gevestigd zijn, om kinderen aan te moedigen actiever te zijn.

Daarnaast heeft Action een partnerschap opgezet met de Princess Máxima Center Foundation, ter ondersteuning van internationaal onderzoek naar, genezing van en zorg voor kinderen met kanker. Het bedrijf heeft ook de samenwerking met Fairtrade uitgebreid en zich ertoe verbonden cacaoboeren die Action-chocoladeproducten leveren een leefbaar inkomen te bieden, waarmee duurzamere landbouw en een beter bestaan ​​voor boerenfamilies worden ondersteund.