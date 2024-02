Consumenten en de handel in heel Europa vragen steeds vaker om aantoonbaar duurzaam gekweekte bloemen en planten. Betrouwbaarheid en transparantie van het platform van Royal FloraHolland is dan ook een absolute must voor de reputatie van de sector. Daar vinden kwekers en kopers elkaar en doen ze met een gerust gevoel zaken. Om aan deze toenemende vraag naar betrouwbaar inzicht in de milieu-impact van sierteeltproducten te voldoen heeft een consortium van partijen onder leiding van Royal FloraHolland en Wageningen University & Research de FloriPEFCR ontwikkeld voor de Europese sierteeltsector. De FloriPEFCR is nu dé nieuwe standaardmethode voor milieufootprint berekeningen voor bloemen en planten.

De FloriPEFCR (Floriculture Product Environmental Footprint Category Rules) zorgt ervoor dat je met behulp van 16 milieu indicatoren de milieu-impact van snijbloemen en potplanten kan berekenen. Dit berekenen gebeurt volgens een door de Europese Commissie erkende Product Environmental Footprint standaard, waaronder FloriPEFCR valt. Na de indiening op 29 september 2023 van de definitieve versie van de FloriPEFCR aan de Europese Commissie (EC) is de projectleiding de afgelopen maanden flink op de inhoud ondervraagd door de Technical Advisory Board en het Environmental Footprint Team van de EC. Deze ondervraging is inmiddels succesvol afgerond en kunnen we vanaf nu de milieu-impact voor een snijbloem of potplant gaan berekenen, onderling vergelijken en monitoren op een eenduidige manier.

Feestelijke viering goedkeuring

Tijdens de feestelijke presentatie op 14 februari 2024 is, in bijzijn van onder andere vertegenwoordigers van projectpartners en toolbouwers, de finale goedkeuring gevierd. Projectleider Roline Broekema van Wageningen University & Research overhandigde, onder het toeziend oog van de consortium partners en de voorzitter van het Technical Secretariat Albert Haasnoot (Royal FloraHolland) symbolisch, het FloriPEFCR-boekwerk aan Jeroen Oudheusden (Executive Officer Floriculture Sustainability Initiative). Dit moment betekent het startpunt voor de volgende stap van de FloriPEFCR.

Volgende stap

Nu de FloriPEFCR door de EC bekrachtigd is, kan de gehele sierteeltsector aan het werk om het uiteindelijke doel van de FloriPEFCR te realiseren: op een eenduidige en geverifieerde manier laten zien welke milieu-impact een sierteeltproduct heeft om met dit inzicht de milieu-impact van sierteeltproducten te kunnen verlagen. FSI gaat de partijen ondersteunen door een benchmark voor tools te ontwikkelen, die eenheid van zowel de methodiek als dataverificatie en -uitwisseling bevorderen. In 2024 gaat Royal FloraHolland een visie op het gebruik van footprint-informatie ontwikkelen. Hierbij wordt Floriday ingezet om deze informatie uit te wisselen. Door de praktische toepassing van footprint-informatie verkleinen we de ecologische voetafdruk van de sector en werken we samen aan meer vertrouwen en transparantie.

Historie FloriPEFCR

In 2018 is het project onder de naam ‘Hortifootprint’ geïnitieerd door Royal FloraHolland, GroentenFruit Huis en WUR en is medegefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Landbouw. De projectgroep bestaat daarnaast uit Union Fleurs, MPS-groep, Glastuinbouw Nederland, Natuur & Milieu, FSI, Florverde, ABN AMRO en Rabobank. PRé Sustainability en Blonk Consultants hebben de LCA-specifieke ondersteuning verzorgd.

In 2019 is, na de publicatie van de Hortifootprint categorieregels, het project verder gegaan met de ontwikkeling van FloriPEFCR, in het kader van de Product Environmental Footprint van de Europese Commissie. Volgens de door de EU voorgestelde regels zijn bedrijven die groene claims maken in de toekomst verplicht hun producten te beoordelen met behulp van Life Cycle Assessment gebaseerde methodes en wordt de zogenaamde Product Environmental Footprint (PEF)-methode daarin specifiek genoemd. De sierteeltsector loopt hiermee voorop.

Foto: Op de voorste rij vlnr: Jeroen Oudheusden (FSI), Albert Haasnoot (Royal FloraHolland) en Roline Broekema (projectleider Wageningen University & Research).