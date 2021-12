GO Sharing start met aanbieden elektrische deelauto’s

GO Sharing start vandaag met het aanbieden van elektrische deelauto’s. Het bedrijf begint met 30 elektrische deelauto’s in Delft, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam, die vaste (laad)plekken krijgen. Daarvoor is voor een aantal een samenwerking met Q-Park aangegaan. Met de multimodale dienst wil het bedrijf zijn servicegebieden voor elektrische deelscooters en e-bikes met elkaar verbinden. Het bedrijf is ook begonnen met het aanbieden van elektrische deelfietsen, beginnend in Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Den Bosch.

Gebruikers van GO Sharing kunnen zich opgeven om van de deelauto’s – elektrische MINI Coopers – gebruik te maken. Deelnemen kan vanaf 23 jaar en uiteraard moeten de deelnemers in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Nadat zij zijn toegelaten, kunnen de deelauto’s gereserveerd en gebruikt worden. Het starttarief is €4,99 en vervolgens betalen gebruikers €0,30 per minuut.

De elektrische deelauto’s krijgen vaste, strategische plekken in steden, om zo deelvervoer tussen regio’s te bevorderen. Voor een aantal van de zogenaamde Mobility Hubs is een samenwerking met Q-Park aangegaan. De eerste Hubs zijn in Delft (YES!Delft), Den Bosch (Q-Park Arena en Mövenpick), Den Haag (Q-Park Laakhaven), Eindhoven (Q-Park Bijenkorf en Novotel) en Rotterdam (Q-Park Schiecentrale, Best Western Rotterdam Airport en het Excelsior stadion). De auto’s hebben op deze plekken vaste laadplaatsen en in de garages van Q-Park gaat het in- en uitrijden op basis van kentekenherkenning. GO Sharing heeft als doel om meerdere Mobility Hubs in verschillende steden te openen.

“Mobiliteit wordt een kwestie van het slim combineren van mogelijkheden. Onze locaties spelen daar een steeds belangrijkere rol in. Met deze samenwerking bieden we een oplossing voor bewoners in de buurt die geen auto hebben. Ook faciliteren we bezoekers die aan de rand van de stad parkeren en de ‘last mile’ naar het centrum willen afleggen met een e-scooter of e-bike,” zegt Fred Wilkes, directeur Business Development Q-Park Nederland.

Multimodaal: van deur tot deur

GO Sharing, in 2019 opgericht en inmiddels met meer dan 10.000 elektrische voertuigen actief in 5 landen, lost volgens CEO Raymon Pouwels een essentieel probleem op met toevoeging van de deelauto’s: “Wij willen een gedragsverandering bewerkstelligen van bezit van een voertuig naar gebruik wanneer je het nodig hebt. Alleen zo benutten we alle voordelen van duurzaam vervoer: niet alleen minder uitstoot, maar ook minder congestie en parkeerplekken.”

“In onze regio’s laten mensen steeds vaker de auto staan en pakken zij een deelscooter of deelfiets. Maar als je naar een andere regio moet reizen, ben je aangewezen op je eigen of openbaar vervoer, of een huurauto. Wij willen met een multimodaal model de hele reis voorzien: je pakt binnen twee minuten lopen een elektrische deelscooter – of een -e-bike, als je toch wat actiever wilt zijn – en rijdt naar een Mobility Hub om daar een auto te pakken. Met de auto rijd je naar een andere regio, waar je weer een deelscooter of -fiets pakt naar je eindbestemming. Allemaal via één app,” vervolgt Pouwels.

Elektrische MINI Coopers

Voor de nieuwe propositie heeft GO Sharing een samenwerking met BMW|MINI Dubbelsteyn, die de elektrische MINI Coopers levert. De MINI Cooper SE heeft een actieradius van 234 km (WLTP) en binnen 35 minuten zijn de auto’s tot 80 procent opgeladen met een snellader.