Lime, een internationale aanbieder van gedeelde elektrische voertuigen, heeft zijn Nederlandse e-bikenetwerk verder uitgebreid met ruim 2.000 elektrische deelfietsen in de stad en regio van Utrecht. Met de afronding van de uitrol is de aanbieder nu actief in acht gemeenten: Utrecht, Bunnik, De Bilt, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden, Woerden en Zeist. Daarmee is Utrecht direct het grootste gebied voor elektrische deelfietsen van het bedrijf in Nederland.

De uitrol maakt deel uit van een regionale samenwerking tussen de Provincie Utrecht en betrokken gemeenten en past binnen bredere ambities om mobiliteit te verduurzamen. De e-bikes zijn bedoeld als aanvulling op de eigen fiets en het openbaar vervoer, en als alternatief voor korte autoritten in de stad en tussen gemeenten.

“In Nederlandse steden wordt veel gefietst, maar voor dagelijkse korte ritten wordt nog vaak de auto gebruikt. Met onze e-bikes bieden we een laagdrempelig alternatief. Door de fietsen breed te verspreiden over stad en regio, onder meer bij vervoersknooppunten en bedrijventerreinen, maken we ze beter te combineren met het openbaar vervoer,” zegt Sofie Staelraeve, Hoofd Public Affairs Benelux bij Lime.

Groei in Nederland

In Rotterdam werd het aantal elektrische deelfietsen vorig jaar uitgebreid tot circa 1.650. In Zwolle worden sinds januari ongeveer 350 e-bikes uitgerold. Met de uitbreiding in de stad en regio van Utrecht komt het totale aantal Lime-deelfietsen in Nederland uit op ruim 4.000.

Volgens eerder door Lime gepubliceerde gebruikscijfers uit Rotterdam gebruikt 63 procent van de gebruikers de e-bikes als aansluiting op het openbaar vervoer. Daarmee positioneert de e-bike zich in Nederlandse steden steeds nadrukkelijker als schakel tussen auto en ov. Lime ziet Nederland als belangrijke groeimarkt en onderzoekt verdere uitbreiding in andere steden en regio’s.

Nieuwe generatie e-bikes uit eigen productie

In Utrecht wordt voor het eerst in Nederland de nieuwste generatie LimeBike ingezet. De e-bikes hebben een actieradius tot 155 kilometer en werken met verwisselbare batterijen, waardoor ze geschikt zijn voor langere ritten en gedurende de dag inzetbaar blijven.

Lime ontwikkelt en produceert zowel de fietsen als de batterijen in eigen beheer, wat meer controle biedt over productie en onderhoud. Onderdelen kunnen afzonderlijk worden vervangen of gerepareerd om de milieubelasting te beperken. Reparaties worden door Lime zelf uitgevoerd, wat bijdraagt aan een langere levensduur en efficiënter gebruik van materialen.

Gebruik en tarieven

De fietsen zijn via de Lime-app te ontgrendelen en moeten na afloop van een rit worden geparkeerd in aangewezen hubs, die in de app worden weergegeven. Volgens Lime draagt dit bij aan een ordelijke openbare ruimte. Lime werkt met vaste ritprijzen: €3 voor ritten tot 20 minuten, €4 tot 30 minuten en €5 tot 40 minuten. Daarnaast zijn abonnementen en ritpassen beschikbaar.