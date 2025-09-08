GO-OFF, het Nederlandse merk dat een revolutie teweegbrengt in fiets- en skihelmen, kondigt met trots zijn officiële B Corp™- certificering aan, een belangrijke mijlpaal in zijn missie om geavanceerde veiligheid te combineren met verantwoordelijkheid voor het milieu. De B Corp-certificering wordt toegekend aan bedrijven die voldoen aan de hoogste normen op het gebied van sociale en milieuprestaties, verantwoordelijkheid en transparantie. Met deze erkenning sluit GO-OFF zich aan bij een wereldwijde beweging van bedrijven die zich inzetten om innovatie in te zetten als een kracht voor het goede.

Bescherming van hoofden en de planeet

GO-OFF is gebaseerd op de overtuiging dat helmen meer moeten beschermen dan alleen het hoofd en integreert duurzaamheid in elke fase van de productie – van materialen en fabricage tot verpakking en recycling. Dankzij het helmenrecyclinginitiatief en de milieuvriendelijke productiemethoden van het merk is GO-OFF uitgegroeid tot een leider op het gebied van duurzame veiligheidsuitrusting voor stedelijke mobiliteit en buitensporten.

Belangrijkste duurzaamheidsaspecten

Gerecyclede materialen: helmen gemaakt met een hoog percentage gerecycled plastic

Ontwerp: vanaf het allereerste begin van het ontwerp van de helm wordt rekening gehouden met de recyclebaarheid

Helmrecyclingprogramma: oude helmen worden omgezet in grondstoffen voor toekomstig gebruik

Minimale afvalverpakking: plasticvrije, volledig recyclebare verpakkingsoplossingen

Eco-efficiënte productie: verminderde CO2-voetafdruk door energie-efficiënte productie

Toewijding van het management

“Bij GO-OFF vinden we dat helmen niet alleen mensen moeten beschermen, maar ook de toekomst”, aldus Paul Wassenaar, oprichter en CEO van GO-OFF. “Het behalen van de B Corp-certificering bewijst dat hoogwaardige veiligheid en verantwoordelijkheid voor het

milieu hand in hand kunnen gaan. We hopen de hele sector te inspireren om doelgericht te innoveren.”

Een mijlpaal voor de sector

De B Corp-certificering weerspiegelt de toewijding van GO-OFF aan voortdurende verbetering, met strenge beoordelingen op het gebied van bestuur, werknemersrechten, impact op de gemeenschap en milieubeheer. De certificering versterkt de rol van GO-OFF als pionier op het gebied van duurzame hoofdbescherming en zet nieuwe maatstaven voor veiligheidsuitrusting voor fietsers en skiërs.

Rij slim, zie er goed uit en draag tegelijk bij aan duurzaamheid.