GLS Netherlands zet verder in op duurzaam transport met de ingebruikname van de eerste 100% elektrische vrachtwagen, die GLS’ wereldwijde vloot versterkt van ruim 6.600 emissieloze of lage-emissie voertuigen. De gloednieuwe Volvo FM Electric 4x2T rijdt vanuit het GLS-depot in Vianen en is met name actief in de provincies Utrecht en Noord-Brabant.

Met de komst van deze eerste elektrische truck gaat GLS Netherlands ervaring opdoen met de inzet van elektrische vrachtwagens, wat belangrijk is om de verdere transitie naar zero- emissielogistiek optimaal te doorlopen. “De inzet van een eerste elektrische truck is een belangrijke mijlpaal in de verduurzaming van GLS Netherlands en het realiseren van onze ambitieuze doelen voor emissiereductie”, aldus Luuk Speksnijder, Managing Director bij GLS Netherlands. “Samen met onze klanten en partners blijven we de komende jaren verder bouwen aan een toekomstbestendig logistiek netwerk.”

Een belangrijke stap richting verduurzaming

Internationaal heeft GLS zich middels het Science Based Targets initiative (SBTi) gecommitteerd aan een emissiereductie van 90% tegen 2045 in zowel scope 1, 2 als 3.* Elektrificatie van wegtransport speelt hier uiteraard een cruciale rol in. Om de SBTi-targets te halen heeft GLS als doel dat in 2030 50% van de vloot moet bestaan uit uitstootvrije voertuigen of voertuigen met een lage-emissieklasse. En tegen 2035 moet 100% van alle nieuwe voertuigen voldoen aan deze eisen.

Nu bestaat de GLS-vloot al uit zo’n 6.600 uitstootvrije voertuigen of voertuigen met een lage-emissieklasse, dankzij een jarenlange inspanning om oude bestelbussen te vervangen door nieuwe elektrische exemplaren. Ook GLS Netherlands beschikt al over vele van deze elektrische bestelbussen, die vooral in steden worden ingezet.

De Volvo FM Electric 4x2T is geleverd door gewaarde GLS-partner Van Dijk Trucks, die ook verantwoordelijk is voor het onderhoud.

*GLS B.V. streeft ernaar om zijn absolute Scope 1-, 2- en 3-broeikasgasemissies tegen 2045 met 90% te verminderen, met 2021 als referentiejaar. De resterende emissies zullen worden geneutraliseerd. Dit betekent dat het bedrijf tot 10% van zijn CO2-emissies zal compenseren met investeringen in koolstofverwijderingsprojecten buiten zijn waardeketen, in overeenstemming met de SBTi Net-Zero Standard. De toezegging van GLS B.V. in het kader van het Science Based Targets-initiatief omvat alle aan GLS B.V. gelieerde bedrijven die onder het GLS-handelsmerk opereren.