ROCKWOOL zet zich actief in voor het verlagen van CO₂-uitstoot en heeft zich verbonden aan science-based (SBTi) reductiedoelen. Hierbij wordt gestreefd naar een substantiële emissiereductie in 2034 om uiteindelijk netto nul uitstoot in 2050 te realiseren. In dat kader wordt momenteel in Roermond intensief gewerkt aan de elektrificatie van het smeltproces en tegelijkertijd wordt ook een nieuwe bindertechnologie geïntroduceerd die de ammoniakemissie substantieel zal terugdringen. Een volgende concrete stap in het verbeteren van de footprint is de ingebruikname van de eerste volledig elektrische vrachtwagen bij ROCKWOOL Roermond, gerealiseerd in nauwe samenwerking met het transportbedrijf Kuypers Neer.

De nieuwe elektrische vrachtwagen zal voornamelijk in een LZV-combinatie (Lang Zwaar Voertuig) worden ingezet, speciaal bedoeld om méér lading te vervoeren met minder ritten. De vrachtwagen zal worden ingezet voor ritten naar ROCKWOOL-klanten in de Benelux. Hiermee wordt niet alleen de CO₂-uitstoot aanzienlijk teruggedrongen, maar ook de geluidsoverlast beperkt, een belangrijke stap richting stiller en duurzamer vervoer.

“De ingebruikname van deze elektrische vrachtwagen is weer een mijlpaal in onze route naar netto nul uitstoot in 2050,” aldus Edwin de Wolf, Managing Director bij ROCKWOOL Benelux. “We streven ernaar om niet alleen aan toekomstige regelgeving te voldoen, maar ook actief bij te dragen aan een duurzamere leefomgeving voor onze stakeholders.”

De vrachtwagen is uitgerust met de nieuwste technologie op het gebied van batterijcapaciteit, laadinfrastructuur en rijcomfort. Een rijbereik van 500 kilometer wordt verwacht. “De elektrische vrachtwagen levert ten opzichte van een diesel vrachtwagen een besparing van 98% CO₂,” zegt Fernando Kuijpers, directeur bij Kuypers Neer “Met de ingebruikname van deze vrachtwagen zetten we een concrete stap richting emissievrij transport. Duurzaamheid is voor ons geen trend, maar een verantwoordelijkheid die we samen met een klant als ROCKWOOL oppakken.”

De elektrische LZV-combinatie leent zich bij uitstek voor de bevoorrading van grote klantdepots. BMN is daar een goed voorbeeld van: een belangrijke afnemer die in één rit grote volumes isolatiemateriaal ontvangt. Voor de distributie vanuit hun magazijn naar klanten maakt BMN al een tijd gebruik van elektrisch vervoer. Dankzij de inzet van de elektrische LZV van ROCKWOOL wordt deze duurzame logistieke keten nu verder versterkt en uitgebreid. Herman Kevelam, Categorie manager Isolatie: ”Bij BMN zetten we ons al een geruime tijd in voor duurzaam transport vanuit onze magazijnen naar onze klanten. De samenwerking met ROCKWOOL en de inzet van een elektrische LZV vrachtwagen betekent een mooie stap vooruit. Hiermee verduurzamen we nu ook de aanvoer naar onze depots. Zo bouwen we samen aan een toekomstbestendige logistieke keten.” Fernando Kuijpers vult aan dat de elektrisch vrachtwagen ook ingezet kan worden in zero-emissiezones. “Daarbij wordt de vrachtwagen dan ingezet als ‘gewone’ combinatie, voorzien van een eveneens 100% elektrische meeneemheftruck.”

Ook de laadinfrastructuur krijgt aandacht. In samenwerking met Midden Limburg Bereikbaar is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het realiseren van een laadvoorziening op het eigen terrein van ROCKWOOL. De resultaten van dit onderzoek zijn recent gepresenteerd en de alternatieven zullen naar verwachting medio 2026 verder uitgewerkt worden, waarna hierover een beslissing kan worden genomen. Dit regionale mobiliteitsprogramma ondersteunt organisaties bij het verbeteren van bereikbaarheid en verduurzaming van mobiliteit.

De introductie van de elektrische vrachtwagen staat niet op zichzelf. ROCKWOOL zet op diverse fronten stappen om haar ecologische footprint te verkleinen. Zo is recent een automatisch geleid voertuig (AGV) in gebruik genomen: een zelfrijdend, elektrisch transportmiddel dat zonder bestuurder pallets met steenwolproducten van de fabriek naar een opslaglocatie op eigen terrein verplaatst.

Met de ingebruikname van de elektrische vrachtwagen bevestigt ROCKWOOL haar voortdurende inzet voor duurzame innovatie en een toekomst met minder uitstoot, minder geluid en meer verantwoordelijkheid.

ROCKWOOL Roermond is met circa 1.200 medewerkers één van de grotere werkgevers van Midden-Limburg en levert met haar producten een wezenlijke bijdrage aan de klimaat- en energietransitie. Daarmee is het een deel van de oplossing voor de huidige klimaatuitdagingen. De producten uit Roermond worden grotendeels toegepast in bouw-, renovatie- en isolatieprojecten in de Benelux. Met de positieve impact van de producten die hier gemaakt worden, levert ROCKWOOL een significante bijdrage aan de verduurzamingsopgave in de Benelux.