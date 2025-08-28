Vandaag, 28 augustus, gaat de wereldwijde Gloves Off-campagne van SustainableEmergencyCare van start: een initiatief dat op Spoedeisende Hulp’s wereldwijd wordt ingezet om onnodig gebruik van wegwerphandschoenen terug te dringen.

Inmiddels is het UMCG intern een half jaar onderweg met haar eigen campagne, No Risk. No Glove. Deze campagne daagt ons een jaar lang allemaal uit om bewuster om te gaan met handschoenen in de zorg. In de eerste twee kwartalen zijn er al 568.000 handschoenen minder gebruikt, vergeleken met de eerste twee kwartalen van 2024. Fantastisch!

Waarom doen we dit?

Vaak is het voldoende om de handen te desinfecteren met handalcohol om jezelf als medewerker en de omgeving te beschermen tegen bacteriën en virussen. Is er geen risico en handalcohol is voldoende? Gebruik dan geen handschoenen.

Hoe hebben we dit bereikt?

Zulke enorme aantallen worden niet zomaar bereikt, hier wordt door onze zorgprofessionals hard aan gewerkt. “We zien dat er veel kan worden bespaard bij het opmaken van bedden, bij lichamelijk onderzoek tijdens een poliklinisch bezoek en tijdens bepaalde zorghandelingen.”

Wat betekent dit concreet?

Met deze besparing heeft het UMCG het volgende bereikt:

€ 46.000 minder zorgkosten

1.950 kg minder afval

14.800 kg minder CO₂-uitstoot – gelijk aan de stroomopbrengst van 162 zonnepanelen per jaar

Inzet wordt beloond

Als blijk van waardering doneert het UMCG €1 per 100 bespaarde handschoenen. Van dit bedrag krijgen zorgafdelingen een nekmassage cadeau, die de collega’s op de betreffende afdeling ontvangen.

Paulina Snijders van de Raad van Bestuur is enorm trots op dit prachtige resultaat. “Het is niet altijd makkelijk om gewoontes van jaren of wat geleerd is te veranderen. We willen onze waardering hiervoor laten blijken en anderen inspireren”