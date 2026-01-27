Handschoenencampagne “No Risk. No Glove.” laat zien dat gedragsverandering loont. UMCG’ers bespaarden in 2025 bijna 1,3 miljoen handschoenen door ze alleen te gebruiken als dat medisch noodzakelijk was. Bewustzijn over veilig handelen en minder gebruik gingen bij deze campagne hand in hand.

Tijdens de campagne is elk kwartaal gemeten hoeveel handschoenen het UMCG minder heeft gebruikt, in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2024. Per kwartaal waren dat er gemiddeld 320.000. Deze reductie vertaalt zich in een flinke vermindering van afval, CO₂-

uitstoot en zorgkosten per jaar: 4.485 kilo minder afval, 33.310 kilo minder CO₂-uitstoot en

een besparing van € 106.425. Een mooie beweging naar een circulair en klimaatneutraal

UMCG, waarmee het UMCG zeker doorgaat.

Bewuster gebruik

Handschoenen in de zorg blijven onmisbaar bij contact met lichaamsvloeistoffen, slijmvliezen en risicovolle handelingen. Tegelijkertijd zijn er andere situaties waarbij handdesinfectie helemaal veilig is en handschoenen niet nodig zijn. De campagne richtte zich daarom op bewuster gebruik en niet zozeer op minder gebruik. Op de afdeling IC Neonatologie werken zorgverleners met de allerkleinste en erg kwetsbare patiënten. Marije Commijs, verpleegkundige op de IC Neonatologie, vertelt: ‘We waren gewend om handschoenen te dragen bij bijna elk contact met baby’s. Dankzij deze campagne is er meer bewustwording gekomen rondom het gebruik van handschoenen’.

Gedragsverandering als duurzaam resultaat

De toegenomen kennis en veranderende houding onder zorgverleners is een belangrijk succes van “No Risk. No Glove.”. Het hele jaar stond er een speciaal van hergebruikte materialen gemaakte handschoeninstallatie in het UMCG. Per kwartaal kon iedereen aan de lege handschoenendozen daarin de besparing zien. Zo bleven zorgverleners zich bewust van het positieve effect van hun keuzes.

Beloning en vooruitblik

Per 100 bespaarde handschoenen bespaart het UMCG € 8,-. Als blijk van waardering doneert de raad van bestuur € 1,- daarvan aan nekmassages voor collega’s van de afdelingen die de meeste handschoenen hebben bespaard. De betreffende afdelingen horen hier binnenkort meer over. En ook in 2026 blijft het UMCG uiteraard handschoenen besparen. Duurzame keuzes komen meer en meer in het DNA van alle UMCG’ers. Gebruik handschoenen bewust: alleen bij risicovolle handelingen en als het nodig is voor de veiligheid.