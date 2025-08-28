Vandaag klinkt op de Münchener Marienplatz het startschot voor de Glorious Glacier Ride, een uniek en meerdaags fietsevenement van Cycling 4 Climate. De deelnemers beginnen hier aan een indrukwekkende tocht door de Alpen met een krachtige boodschap: ons klimaat verandert snel, en samen kunnen we het verschil maken.

Gletsjers verdwijnen in rap tempo

De urgentie is duidelijk: in de afgelopen 25 jaar hebben de gletsjers in de Alpen maar liefst 40% van hun volume verloren. Daarmee verdwijnen niet alleen majestueuze landschappen, maar ook essentiële waterreserves voor miljoenen mensen. De Glorious Glacier Ride zet dit thema centraal door het avontuur van fietsen te verbinden met wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering. Tijdens de rit worden deelnemers en publiek samengebracht met gletsjerexperts voor interviews en ontmoetingen.

Een tocht door zes landen

De route doorkruist zes landen, telt in totaal 1.664 kilometer en 35.000 hoogtemeters. Onderweg worden de renners op meer dan tien plekken feestelijk onthaald door lokale gemeentes en burgemeesters bij start- en finishmomenten. De finish vindt plaats op 11 september in Monaco, waar de deelnemers gezamenlijk aankomen bij de Middellandse Zee.

Bewustwording door actie

Naast het sportieve aspect introduceert Cycling 4 Climate een bijzondere duurzame primeur: de Carbon Crowd Sinking-actie. Deelnemers en supporters worden gestimuleerd hun eigen CO₂-uitstoot daadwerkelijk af te vangen en te verwijderen uit de atmosfeer. Hiermee wil de organisatie laten zien dat iedereen verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn of haar impact.

Samen sterk voor het klimaat

Joost Brinkman, voorzitter van Cycling 4 Climate, benadrukt de urgentie: “We kunnen niet langer wegkijken. Gletsjers zijn onze levenslijn. Je eigen rotzooi opruimen is de normaalste zaak van de wereld, dat zou ook voor je CO2-uitstoot moeten gelden.”

Met de Glorious Glacier Ride wil Cycling 4 Climate mensen inspireren om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen voor het klimaat. Het evenement is niet alleen een sportieve uitdaging, maar vooral een krachtig symbool van samenwerking, hoop en verantwoordelijkheid.

Foto: een aantal deelnemers van de GGR met Carla Gerlach, burgemeester van München en Joost Brinkman