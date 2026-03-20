Bij Vos Transport Group zetten ze opnieuw een belangrijke stap in de verduurzaming van ons wagenpark. Het bedrijf heeft acht volledig elektrische Mercedes-Benz eActros 600 trucks in gebruik genomen, bestaande uit twee bakwagens en zes trekkers. De voertuigen zijn recent feestelijk overgedragen door Wensink Trucks.

De twee bakwagens worden ingezet voor distributie binnen zero-emissiezones in binnensteden. Dankzij de volledig elektrische aandrijving zijn deze trucks ideaal voor stille en emissievrije stadslogistiek en sluiten ze naadloos aan op de steeds strengere milieueisen in stedelijke gebieden.

De zes trekkers worden gebruikt voor internationaal transport, met Duitsland als belangrijkste werkgebied. “Daarbij kijken we ook vooruit: afhankelijk van de ontwikkeling van de laadinfrastructuur onderzoeken we de mogelijkheden richting Scandinavië.”

Met de keuze voor de Mercedes-Benz eActros 600 investeert Vos Transport bewust in toekomstbestendige logistiek. De combinatie van een ruime actieradius, hoge veiligheid en optimaal chauffeurscomfort maakt deze trucks breed inzetbaar – van stedelijke distributie tot internationaal transport.

“Als familiebedrijf bieden we vanuit onze vestigingen een sterk Europees netwerk. Met een modern wagenpark van circa 450 trucks en een duidelijke focus op duurzaamheid, kwaliteit en betrouwbaarheid bedienen we een brede klantenkring in onder andere food, retail, chemie en automotive. Naast transport bieden we uitgebreide warehousing-oplossingen, waarmee we onze klanten volledig ontzorgen. Onze samenwerking met Wensink Trucks kenmerkt zich door een gedeelde focus op kwaliteit, betrouwbaarheid en langdurige partnerships. Met deze uitbreiding van ons elektrische wagenpark zetten we samen opnieuw een concrete stap richting emissievrij transport. Tegelijkertijd werken we met een brede en gespreide duurzaamheidsstrategie. Naast de inzet van elektrische trucks maken we op grote schaal gebruik van HVO-brandstof en investeren we in de ontwikkeling van waterstofoplossingen. Met deze combinatie van technologieën spelen we in op de mogelijkheden van vandaag en morgen. Zo werken we doelgericht toe naar onze ambitie om in 2040 volledig CO₂-neutraal te opereren.”