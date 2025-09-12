Na veertien intensieve etappes en ruim 1.600 kilometer door de Alpen is op donderdag 11 september in Monaco de eerste editie van de Glorious Glacier Ride succesvol afgesloten. Ruim dertig wielrenners namen deel aan de tocht, waarvan vier het volledige traject van München tot Monaco fietsten. Ze legden 35.000 hoogtemeters af langs iconische gletsjers om aandacht te vestigen op de dramatische achteruitgang van gletsjers in Europa – stille getuigen van de klimaatcrisis, waarvan de Alpen in de afgelopen 25 jaar al 40% van hun volume hebben verloren.

De tocht, die begon op 28 augustus in München, voerde door Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland en Frankrijk en eindigde symbolisch aan zee in Monaco. Onderweg werden talloze gletsjers bezocht, en voerden deelnemers gesprekken met wetenschappers, burgemeesters en de bevolking van bergdorpen. Vooral het bezoek aan de Rhône gletsjer nabij de Furkapass – met de inmiddels gesloten ijsgrot – en het mondaine Zermatt, waar tienduizenden toeristen uit Amerika en Zuidoost Azië voor één dag langskomen – of per helikopter langs vliegen – om de schoonheid van de Alpen te zien, maar zich volledig onbewust lijken van hun bijdrage aan klimaatverandering, maakte veel indruk op het peloton.

Carbon Crowd Sinking: 140.000 kilo CO₂ verwijderd

Wat de Glorious Glacier Ride uniek maakt, is de koppeling van wielrennen met de innovatieve klimaatactie om CO2-uitstoot op te ruimen. Immers, naast het drastisch verminderen van onze uitstoot, is het ook noodzakelijk dat we onze historische CO2-uitstoot opruimen om klimaatverandering af te remmen. De renners fietsen om aandacht te vragen voor de noodzaak van Carbon Dioxide Removal.

Via deze eerste Carbon Crowd Sinking campagne van Europa kunnen mensen door renners te sponsoren investeren in hoogwaardige CO2‑verwijderingsprojecten, waaronder bijvoorbeeld de productie van biochar voor het opslaan van koolstof in de bodem.

Tot nu toe namen ruim 300 supporters deel, samen goed voor ruim 140.000 kilogram verwijderde CO2. De actie loopt nog door tot eind september, zodat nog meer mensen (een deel van) hun uitstoot kunnen opruimen.

De tocht werd georganiseerd door Cycling 4 Climate, een not-for-profit organisatie die sport en klimaat verbindt om maatschappelijke impact te maken. Met de Glorious Glacier Ride willen zij de urgentie van klimaatactie benadrukken én concrete oplossingen dichter bij een breed publiek brengen. Joost Brinkman, voorzitter van Cycling 4 Climate: “80% van de Nederlanders maakt zich druk over klimaatverandering. Wat velen niet weten is dat als we de jaarlijkse doelen niet halen de noodzaak voor CO2 verwijdering groeit. Daarbij zullen we ook onze historische emissies moeten gaan opruimen. Met deze actie maken we dit voor het eerst makkelijk en toegankelijk, zodat iedereen zijn verantwoordelijkheid kan nemen.”

Een sportieve boodschap van hoop

De aankomst in Monaco markeert het einde van een sportief en emotioneel avontuur, maar ook het begin van een bredere beweging om gletsjers en klimaat te beschermen.

Iedereen die wil meedoen met de Carbon Crowd Sinking‑actie of meer wil weten over de verschillende CO2-verwijderingsprojecten kan terecht op de website: www.gloriousglacier.eu.

Voor meer informatie over de noodzaak van en onderzoek rondom koolstofverwijdering: www.neweconomy.eco/koolstof

Foto bovenaan: Vlnr: Joost Brinkman, Nathalie Céline Appenzeller, Jos de Bruyn, Pepijn Duijvestein en Michiel Brinkman