Geslaagd Future Proof Packaging Event van Ekopac

Ekopac kijkt met trots terug op haar eerste en succesvolle event 23 november jl. “Wij brengen graag de verpakkingsindustrie in beweging. Dit doen we door het delen van kennis en te inspireren tot betere keuzes voor mens en milieu.”

Amsterdam kent veel mooie plekjes, maar wat een pareltje is Het Atelier de Vijzel van The Playing Circle. Een intiem clubje van genodigden is warm ontvangen met een hapje en een drankje om deze dag vol inspiratie van start te laten gaan! Samen met Karine van Doorsselaer, Wouter Staal en Marieke Brouwer stappen we een wereld binnen waarbij bewust consumeren, duurzame verpakkingen en klimaat positief ondernemen centraal staat. Vol overgave en enthousiasme spreken Karine, Wouter en Marieke over hun visie op de toekomst. Ze brengen ons inspiratie, maar vooral ook stof tot nadenken.

Karine van Doorsselaer, Hoofddocente Materialenleer en Ecodesign – UA: “Dé oplossing in het voorkomen van de plastic soup is NIET het vervangen van plastic door een biomateriaal voor de wegwerpproducten, maar door het inzetten van herbruikbare producten én het organiseren van doeltreffende afvalinzameling. Optimaliseer verpakkingen om ledigen te optimaliseren. Verpakkingen hebben milieu-impact, maar de inhoud des temeer. 90 tot 95% van de milieu-impact van een productverpakkingscombinatie zit in de inhoud. Als we vaker de keuze maken voor verpakkingen welke we maar één keer aan hoeven te schaffen kunnen we de impact verkleinen. We kennen dit ook wel als het ‘’refillconcept’’. Hoe mooi en duurzaam zou het zijn als we in de supermarkt onze producten kunnen bijvullen. Een andere bewustmaker is de overkill aan verpakkingen, herken je dat? Dat je iets kleins besteld op internet maar vervolgens in een doos zit, en vervolgens zit er weer een doos omheen en zit er ook nog extra papier of plastic in de doos en ga zo maar door. Ga maar na hoeveel we hiermee kunnen reduceren. Daarnaast is het inzetten van recyclebaar materiaal ook goed en moeten we af van producten die uit een diversiteit van materialen bestaan.”

Wouter Staal, Founder YB by Yoghurt Barn: “Klimaat positief ondernemen is een hele uitdaging, maar geen onmogelijke opgave. Begin gewoon en wacht niet tot je 100% van een mogelijk duurzame oplossing hebt bereikt want er is altijd een reden om niets te doen. Binnen ieder bedrijf kan je duurzame keuzes maken. Het is de kunst om mogelijkheden te zien en deze te vertalen naar je eigen bedrijf. Ook een kleine stap is een stap vooruit. Als we allemaal een stap vooruit zetten maken we met elkaar grote stappen. Door het inslaan van onze duurzame weg en het behalen van het B-Corp en Clipop certifcaat gaan er ook weer veel deuren voor ons open. We laten de consument op een transparante wijze per product zien wat de impact is op het klimaat, jouw footprint. Maar veel liever benadrukken we de positieve impact die jij hebt door een weloverwogen keuze die je maakt. We maken nu al de keuze om 100% plant-based te zijn, maar er zijn nog meer elementen die we afwegen, zoals de afkomst van onze producten en de duurzaamheid van onze ketenpartners. Het doel is om per 2030 net zero te zijn, maar gedurende onze weg hier naar toe compenseren we wat we nu nog niet kunnen reduceren. Zo beloven wij ‘’FEEL GOOD FOOD WITH A POSITIVE IMPACT’’

Marieke Brouwer, Scientist Sustainable Packaging & Recycling – WUR: “Hoe kan je met jouw verpakkingsontwerp bijdragen aan een goede recyclebaarheid? Van alle verpakkingen wordt op dit moment maar 38% gerecycled en ongeveer 50% hiervan is van voldoende kwaliteit om opnieuw te kunnen worden ingezet voor verpakkingen of andere kwalitatief hoogwaardige consumentproducten. Wij proberen er alles aan te doen om bedrijven te helpen met aanpassingen op hun verpakkingen en zo dit percentage te verhogen. Aanpassingen zijn in sommige gevallen al makkelijker dan je denkt. Uit onderzoek is gebleken dat 29% van de plastic verpakkingen heel gemakkelijk aan te passen is naar een goed recyclebare verpakking. Een voorbeeld van zo’n mogelijke aanpassing is het reduceren van grote plastic labels en gebruik van sleeves. Deze kunnen het recycleproces namelijk flink verontreinigen of verstoren. Kleinere labels en makkelijk te verwijderen lijm kan dit al vergemakkelijken.”