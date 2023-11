De Sustainable Innovation Week, georganiseerd door Greenwise Circulaire Plastics en Chemport Europe, is met succes afgesloten na vier dagen vol inspiratie, ontmoetingen en kennisdeling. Van 14 tot en met 17 november kwamen wetenschappers, politici, ondernemers, start-ups en studenten samen in Noord-Nederland om deel te nemen aan een boeiend programma gericht op groene chemie en circulaire plastics.

Divers programma en geslaagde evenementen

De Sustainable Innovation Week bood een gevarieerd programma met vijf belangrijke onderdelen: Het CICE-congres, Study Visit, Sustainable Industry Challenge, Green Business Challenge en Chemport Expo.

Op 16 november kwam alles samen in Emmen. Bedrijven en organisaties ontmoetten elkaar op de beursvloer bij NHL Stenden in Emmen, deelnemers aan de Study Visit bezochten Noord-Nederlandse bedrijven en namen deel aan het CICE Congres, waar prof. dr. Grüter van de Universiteit van Amsterdam inspirerende inzichten deelde over groene chemie wereldwijd & regionaal. Spreker Migael Nieuwenhuis benadrukte: “Het CICE-congres was erg geslaagd; niet alleen leuk om ons verhaal te delen, maar ook inspirerend om andere prestaties te zien. Bijzonder mooie projecten waar jullie trots op mogen zijn.”

Gerard Nijhoving, Managing Director van Senbis Polymer Innovations, toonde zich zeer tevreden met de Sustainable Innovation Week. Hij benadrukte het belang van het evenement voor het bijblijven met ontwikkelingen en innovaties rond circulaire plastics. Nijhoving kijkt uit naar mogelijke samenwerkingen en het delen van kennis met andere partijen in het veld.

Initiatief voor circulair ondernemen

De Sustainable Innovation Week, een initiatief van Greenwise Circulaire Plastics en Chemport Europe, heeft als doel innovaties in Noord-Nederland een podium te bieden, circulair ondernemen te versnellen en internationale samenwerking te stimuleren. Het succesvolle evenement werd mede mogelijk gemaakt door het project Chemport Industry Campus Emmen (CICE).