De genomineerden Rabo Duurzame Innovatieprijs 2018 zijn bekend!

Circulaire economie

De genomineerden in de categorie Circulaire Economie:

Baril Coatings Etten-Leur B.V.

De productie van verf op basis van natuurlijke en plantaardige grondstoffen, zonder in te leveren op kwaliteit. Dit maakt verantwoord en duurzaam schilderen mogelijk.

Demacq Recycling International

Wat gebeurt er met de versleten wieken van windmolens? Dit genomineerde bedrijf scheidt de verschillende materialen en probeert voor elk onderdeel een tweede leven te creëren.

Dimaen BV

Een veelbelovende manier om het mestprobleem op te lossen, door waardevolle mineralen uit mest en afvalstromen te halen.

Living Light

Een atmosferische lamp die zijn energie put uit een plant die vlakbij de lamp wordt geplaatst. Hoe beter de plant wordt verzorgd, hoe langer de lamp schijnt.

Oceans of Energy

Een innovatief design voor zonne-energie op zee. Op meren is ‘floating solar’ al zeer populair, alleen de stap naar de heftigere condities op zee is nog nauwelijks onderzocht.

PeelPioneers

Hoe waardevol kunnen citrusschillen zijn? PeelPioneers ziet mogelijkheden in de foodbranche, cosmetica, schoonmaakmiddelen en papierindustrie.

Polytential BV

Een volledig geautomatiseerde analyse van plastic afval door middel van een hyperspectrale camera. Binnen drie seconden maakt een algoritme de samenstelling van materialen in een afvalstroom inzichtelijk. • RELIUS Benelux De verbranding van muurverven tegengaan, door oude verf voor meer dan 50% te recyclen. Zo kan oude verf dienen als grondstof voor nieuwe muurverven.

The Green House

Een volledig circulair en zeer duurzaam paviljoen in Utrecht met horeca- en vergaderfuncties. The Green House is energieneutraal en volledig te hermonteren.

The Waste Transformers

Gemeenschappen en bedrijven uit binnen- en buitenland kunnen zelf afval ‘upcyclen’ naar nieuwe producten en transformeren naar schone energie.

Wellsun

Een innovatie zonnewering die een aangename hoeveelheid licht doorlaat, terwijl te fel licht wordt geblokkeerd en omgezet naar zonne-energie.

WP Trading Alphen aan de Rijn BV

Plantenpotten van gebruikt papier die dankzij een speciale behandeling voor een programmeerbare tijd natsterk zijn. Na de groeifase kunnen de potten de gft-bak in en gecomposteerd worden.

