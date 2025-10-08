De genomineerden voor de Modint Innovator en New Talent Award zijn bekend. De vakjury heeft per prijs vijf kanshebbers geselecteerd. Vanaf 15 oktober kan het publiek stemmen en zo meebepalen wie de publieksprijs ontvangt. De winnaars worden op 29 oktober bekendgemaakt tijdens het event NEXT WEAVE. Met de Modint Awards krijgen vernieuwers in de textielbranche een podium. Bedrijven die innoveren, vooroplopen en de sector toekomstbestendig maken ontvangen erkenning én zichtbaarheid.

De genomineerden

De genomineerden van de Modint Innovator Award zijn: SaXcell, Tex Tracer, Brightfiber Textiles, Wolkat en Hul le Kes. Deze award is voor de meest impactvolle innovatie in de textielbranche, die ook aantoonbare klant- én commerciële waarde heeft.

De genomineerden van de New Talent Award zijn Cirquly, Fifth Origins, VNYX, Human Material Loop en LOADS Collection. Deze award is voor een start-up (max. vijf jaar ingeschreven bij de KVK) of student(en) met een gedurfde, veelbelovende en impactvolle innovatie.

Uitreiking tijdens NEXT WEAVE

De vakjury heeft voor elke award vijf genomineerden geselecteerd. Naast de juryprijzen is er ook een publieksprijs. Stemmen kan van 15 tot en met 28 oktober via de website van Modint. Maar, ook tijdens NEXT WEAVE zelf heeft het publiek invloed. Gedurende het hele event kan ter plekke gestemd worden.

De vakjury:

Anne Mieke Eggenkamp, expert in creativiteit en innovatiecultuur, partner bij Caracta

Borre Akkersdijk, ontwerper en ondernemer bij BYBORRE, bestuurslid innovatie bij Modint

Jan Mahy, lector Sustainable & Functional Textiles aan Saxion Hogeschool

Robbert Jan Kromkamp, Lead biobased en circulaire economie bij InvestNL

Adriana Pereira, mede-oprichter van fashion tech start-up The Fabricant. Daarvoor werkte ze bij merken als Nike, Hunkemöller en HEMA

De uitreiking van de awards vindt plaats tijdens NEXT WEAVE, het jaarlijkse Modint-event op 29 oktober. Onder andere voorzitter Sylvia Roelofs reikt de prijzen uit.

Modint support jong textieltalent

Na een open call, heeft textielkunstenaar Wieneke Bremer de opdracht gekregen om de prijs voor de awards te ontwerpen. Haar werk is origineel, kunstzinnig en ze speelt op een verrassende manier met natuurlijke kleurstoffen. Voor deze prijs bedacht ze een modern symbool: mos als dromenvanger. De handgetufte wollen kleden zuiveren negatieve energie en geven ruimte aan positiviteit, creativiteit en duurzame ideeën. Haar werk is tevens te zien op NEXT WEAVE. Met deze samenwerking geeft Modint aandacht aan de breedte van textiel: van kunst tot commercie.

Naast deze prijs krijgen alle winnaars toegang tot de pilot van het Modint Innovatie Programma (start 2026) en natuurlijk extra zichtbaarheid via Modint en pers. Alle genomineerden, inclusief de winnaars krijgen ook toegang tot de Modint Innovator Community, een netwerk dat elk jaar verder groeit.

Foto: Brightfiber Textiles