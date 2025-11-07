De gemeente Amsterdam heeft afspraken gemaakt met de grootste uitstoters van CO2 in de stad over hoe zij hun uitstoot kunnen verminderen. Het gaat om grote industriële bedrijven maar ook om organisaties met een maatschappelijke functie, zoals twee grote ziekenhuizen en het waterschap.

“Met deze afspraken kunnen we veel CO2-uitstoot besparen”, aldus wethouder Zita Pels (Duurzaamheid), “dat gaat niet vanzelf. Ik ben er trots op dat we samen met deze bedrijven en organisaties de handen uit de mouwen gaan steken om dat voor elkaar te krijgen.”

CO2-besparing door de industrie in Amsterdam is een belangrijke afspraak uit het coalitieakkoord en is nodig om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Ondanks dat de industrie al veel CO2 heeft bespaard, blijft het één van de sectoren in Amsterdam met de grootste CO2-uitstoot.

De totale uitstoot van de top 10 uitstoters was 1269 kton CO₂ in 2023 bijna 30% van de totale uitstoot in de gemeente Amsterdam, 1269 kton CO2. Het potentieel voor CO₂-reductiebesparing is erg groot. De twee afspraken die de meeste potentie hebben voor grote CO₂-reductiebesparing zijn de aanleg van een stoomnet en een waterstof distributienet (H2avennet). Deze afspraken zorgen voor investeringen in infrastructuur die met Deze infrastructuur kan gezamenlijk jaarlijks tot 434 kton CO2 uitstoot besparen, evenveel als levering van CO₂-neutrale energie een CO₂-reductie mogelijk maken tot een maximum van 434 kton uitstoot per jaar van 62.000 huishoudens (stroom en gas). Dit doen ze door levering van CO₂-neutrale energie, geschikt voor huidige en toekomstige productie. Hiervoor is wel nodig dat het Rijk consistent langetermijnbeleid voert, zodat de bedrijven voldoende duidelijkheid en vertrouwen hebben om langetermijninvesteringen te doen.

Wethouder Pels (Duurzaamheid): “We hebben daadkracht en duidelijkheid van een nieuw kabinet nodig. Een nieuw kabinet moet durven investeren in duurzame infrastructuur én zorgen dat daar dan ook gebruik van wordt gemaakt.”

De gemaakte afspraken gaan onder meer over energiebesparing, gebruik van duurzame energiebronnen, CO₂-afvang en andere verduurzamingsmaatregelen, zoals circulariteit. Omdat het veelal complexe verduurzamingsprojecten betreft in een lastige internationale context, is het niet altijd mogelijk om bij elke afspraak al concrete CO₂-reductie af te spreken.

De afspraken bevatten naast concrete acties daarom ook toezeggingen om nieuwe mogelijkheden verder te onderzoeken of in de toekomst toe te passen. Bedrijven hebben bijvoorbeeld toegezegd om onderzoeken uit te voeren en vervolgstappen te nemen wanneer de resultaten positief zijn, om aan te sluiten op een duurzaam alternatief wanneer dat betaalbaar en beschikbaar is, om actief en transparant te communiceren over nieuwe ontwikkelingen en om kansrijke opties verder te onderzoeken. De gemeente werkt tegelijkertijd aan de beschikbaarheid van duurzame energiebronnen, ondersteuning van verduurzaming met kennis en expertise, en faciliteert onderzoek, lobby en vergunningen.

Foto: De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Westpoort – Foto: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht