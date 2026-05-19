De gemeente Amsterdam en ontwikkelaar HBB Groep hebben een afsprakenbrief getekend voor de ontwikkeling van de locatie aan de Anthony Fokkerweg 57–59 in Amsterdam. Op deze locatie maakt de huidige leegstaande kavel plaats voor project FIFTY-NINE: een modern, multifunctioneel en duurzaam kantoorgebouw ontworpen door Dam & Partners Architecten.

“Dit gebouw wordt meer dan een plek om te werken. Het wordt een verbindende schakel in het gebied, waar mensen elkaar ontmoeten en waar nieuwe initiatieven kunnen ontstaan.” – Martijn van de Poll, algemeen directeur HBB Groep:

Het gebouw omvat circa 6.300 m² BVO, verdeeld over zeven verdiepingen met een bouwhoogte van ongeveer 33 meter. In de plint is ruimte voorzien voor maakindustrie en parkeren, met daarboven flexibele en hoogwaardige kantoorvloeren. Met een robuust casco van beton en hout vormt FIFTY-NINE een herkenbare nieuwe schakel binnen de gebiedsontwikkeling van Schinkelhaven.

“Dit duurzaam ontworpen gebouw is een belangrijke stap in de transformatie van Schinkelhaven, de eerste stap van de realisatie van een werkstrip aan de A10 waarin behoud van bedrijvigheid met maakindustrie in de plint gecombineerd wordt met een voorziening op de eerste verdieping en kantoren op de bovenste lagen.” – Nabila Bouabbouz, projectdirecteur Gebiedsontwikkeling gemeente Amsterdam:

Transformatie Schinkelhaven

Schinkelhaven is één van de zes buurten van de nieuwe stadswijk Schinkelkwartier en ondergaat de komende jaren een grootschalige transformatie. Bestaande bedrijfslocaties worden herontwikkeld tot een gemengd programma met wonen, horeca en ruimte voor innovatieve bedrijven en creatieve ondernemers. De zone direct aan de A10 is een mix van bedrijfsruimten, kantoren en voorzieningen.

“Dit gebouw is fijn om in te werken: licht, super duurzaam en gelegen in de coolste wijk binnen de ring, Schinkelhaven.” – Diederik Dam, architect Dam & Partners Architecten

FIFTY-NINE is gesitueerd in de zogeheten ‘werkstrip’ en speelt een belangrijke rol in het behouden en versterken van grootschalige bedrijvigheid in het gebied. De ontwikkeling sluit aan bij de ambitie van de gemeente Amsterdam om werkfuncties een volwaardige plek te geven in de stad van de toekomst.

Vervolg

Met de ondertekening van de afsprakenbrief zetten de gemeente Amsterdam en HBB Groep een belangrijke stap richting realisatie van FIFTY-NINE. In de komende periode wordt het plan verder uitgewerkt richting uitvoerende fase. Start bouw staat gepland medio 2027. De oplevering zal in 2029 zijn.